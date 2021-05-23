Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Continua sozinho

Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas critica boatos sobre novo romance

Nos últimos dias passaram a circular nas redes sociais informações de que o médico estaria "conhecendo melhor" um amigo; ele avalia levar o caso à Justiça
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mai 2021 às 17:52

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 17:52

Médico Thales Bretas e o humorista Paulo Gustavo
Thales Bretas e  Paulo Gustavo ficaram juntos por sete anos Crédito: Reprodução/ Instagram
Thales Bretas, viúvo do ator Paulo Gustavo, criticou os boatos de que ele estaria tendo um novo romance semanas após a morte do humorista em decorrência de complicações da Covid-19. Nos últimos dias passaram a circular nas redes sociais informações de que o médico estaria "conhecendo melhor" um amigo.
Em seu Instagram, Bretas se manifestou contra o que chamou de fake news. "Eu fico impressionado como as pessoas são oportunistas e maldosas! Não respeitam nada nem ninguém! Um luto que o Brasil inteiro está sentindo não merece ser alvo de fake news, muito menos eu, que estou sofrendo muito com a partida do amor da minha vida!!!", escreveu Bretas no stories de seu Instagram.
O médico ainda disse que está tomando as medidas cabíveis para analisar o caso na Justiça. "Estou pedindo ajuda pra tomar todas as providências cabíveis e processar jornalistas irresponsáveis, que não deveriam nem ter essa profissão, e seus veículos! Inventar aspas, relatos de pessoas e histórias descabidas é crime!!! Espero que ainda tenhamos Justiça nesse país, já que dignidade não há! nem vacina...", continuou.

Veja Também

Cacau Protásio faz homenagem ao ator Paulo Gustavo em nova comédia

Niterói instala placas com o nome de Paulo Gustavo em rua da cidade

'Tudo foi especial', diz Thales Bretas ao relembrar casamento com Paulo Gustavo

Na noite deste sábado (22), Bretas escreveu uma homenagem a Paulo Gustavo em seu Instagram: "It's always better when we're together!". "Saudades do amor da minha vida! Cada foto ou vídeo que abro, sinto um misto de tristeza, angústia e gratidão por cada minuto que vivemos juntos! Nossos 7 anos foram muito lindos, intensos, cheios de amor e de planos!!! Como eu queria pelo menos mais uns 50 anos juntos... bodas de ouro! Mas a vida me deu esses 7 tão especiais!", escreveu na postagem.
Ao encerrar, o médico agradeceu por tudo o que passou ao lado do ator. "Obrigado por tudo!! Que sorte a minha ter sido escolhido por Deus e por você pra receber tanto amor, mesmo que por pouco tempo!", finalizou.

DESPEDIDA

Familiares e amigos próximos de Paulo Gustavo se reuniram na terça-feira (11) para a missa de sétimo dia em homenagem ao humorista. A missa foi realizada pelo padre Omar, o mesmo que participou da cremação do ator, mas também havia outros religiosos na celebração.
A cerimônia ocorreu no Santuário Cristo Redentor, aos pés do famoso cartão postal do Rio de Janeiro. Entre os presentes estavam a mãe dele, Dea Lúcia Amaral, uma das principais inspirações de Paulo Gustavo, o pai, Júlio Marcos, a irmã, Juliana Amaral, e o dermatologista Thales Bretas.

Veja Também

Ex-BBB Arthur é vacinado contra Covid e explica: "Sou educador físico"

Léo Santana e Lore Improta revelam sexo do primeiro filho

William Bonner cita Gil do Vigor no Jornal Nacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Paulo Gustavo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados