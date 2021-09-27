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'Violência pura', diz Vitória Strada é assaltada à mão armada no Rio

Atriz teve o celular roubado e disse que está bem

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 10:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 set 2021 às 10:12
A atriz Vitória Strada
A atriz Vitória Strada Crédito: João Miguel Júnior/TVGlobo
A atriz Vitória Strada, 24, disse que sofreu um assalto à mão armada no Rio, na noite deste domingo (26). Em vídeos publicados no Stories do Instagram, ela afirmou que teve o celular roubado.
"Gente, tô passando aqui para avisar que fui assaltada agora há pouco. Tô bem, graças a deus não aconteceu nada. Com uma arma, que é uma violência pura, mas estou bem", disse Vitória.
Duas horas antes, ela tinha publicado vídeo em frente a um mercado. "Estava em São Paulo, voltei pro Rio já com saudade da minha casinha. Como eu amo esse lugar", afirmou.
Em junho, Strada recebeu comentários homofóbicos ao postar uma foto beijando a noiva, Marcella Rica. "Mês de recarregar as forças para continuar lutando pelo direito que todos temos de ser e de amar, seja como for. Porque o mundo fica mais feliz quando tem mais gente amando e existindo na sua verdade, e fica ainda mais bonito colorido", escreveu a atriz na legenda da publicação.
As artistas estão noivas desde o ano novo e o casamento ainda não tem data marcada.

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