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Ator da Record, Carlos Fonte Boa é vítima de assalto a mão armada no RJ

Artista está pedindo recompensa para quem conseguir recuperar sua moto

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 14:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 14:21
O ator Carlos Fonte Boa
O ator Carlos Fonte Boa Crédito: Instagram/@carlosfonteboa
O ator e dramaturgo Carlos Fonte Boa, 41, usou as redes sociais na noite desta terça-feira (6) para contar que foi vítima de um assalto a mão armada no Rio de Janeiro. Ele, que estará em "Gênesis", próxima novela da Record, afirmou que os bandidos levaram seus pertencer de valor.
"Cinco bandidos fortemente armados ameaçaram a minha vida, e roubaram a minha moto, o meu celular e a minha carteira", escreveu o ator na publicação. Segundo ele, devido à tecnologia de rastreamento do seu aparelho smartphone, os bandidos foram localizados na comunidade da Vila Brasília, bairro do município de Volta Redonda.
"Qualquer informação do paradeiro da minha moto ou entrega da mesma será recompensada com valor considerável pago diretamente por mim", afirmou o artista, que pediu ajuda dos internautas.

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Segundo informado pela colunista da Folha de S.Paulo, Cristina Padiglione, a Record pretende começar 2021 com material suficiente para lançar "Gênesis", sua próxima novela bíblica, ainda no primeiro trimestre. Por enquanto, a prioridade de gravações, no entanto, segue com "Amor Sem Igual", que voltará ao ar com cenas inéditas a partir de novembro.
"Gênesis" será a primeira novela de Carlos Fonte Boa na emissora. Até o ano passado o ator estava na Globo, onde fez pontas nas tramas "Verão 90", "Órfãos da Terra", "Malhação - Vidas Brasileiras" e até em "A Força do Querer", atualmente exibida em horário nobre.
Procurado pela reportagem, a assessoria que cuida do ator ainda não se manifestou até o momento desta publicação.

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