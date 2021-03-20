Viih Tube vence Anjo no BBB 21 e indica Rodolffo e Arthur para o Monstro

Participantes enfileirados antes do início da Prova do Anjo Crédito: Globo

Viih Tube é o Anjo da semana após marcar mais pontos no jogo da memória da Prova do Anjo no início da tarde deste sábado (20) no Big Brother Brasil 21. Com a vitória, a influenciadora indicou Rodolffo e Arthur para o Castigo do Monstro.

Além do colar de Anjo, ela também recebeu prêmio de R$ 5.000 em dinheiro e mais R$ 5.000 em raça -a prova foi patrocinada pela empresa Organnact. Líder, Gilberto Júnior não participou da prova -o doutorando em economia é o Líder da semana.

Para participar da prova, os competidores tiveram que retirar bolinhas da urna: a de cor amarela jogava, a branca não. Com isso, João Luiz, Thaís, Sarah e Arthur foram eliminados da Prova do Anjo. Os demais fizeram um novo sorteiro para saber a ordem e quem usaria a roupa de cachorro ou de gato.

Como definiu Tiago Leifert, a prova foi de mérito já que a vitória dependia apenas de os participantes conseguirem memorizar as imagens dos produtos de suplementos para animais. Durante a prova, eles chegaram a reclamar do calor e da roupa.

A sequência do jogo foi: Fiuk (gato), Camilla de Lucas (cachorro), Caio Afiune (gato), Carla Diaz (cachorro), Juliette Freire (gato), Viih Tube (cachorro), Rodolffo (gato) e Pocah (cachorro). Quem acertasse mais as combinações se consagraria Anjo. Entre as regras, o jogador teria direito a jogar novamente caso acertasse o card.

Na primeira rodada, Juliette marca um ponto. Na etapa seguinte, Camilla de Lucas marca um ponto e Caio dois. Já na terceira rodada, Carla e Pocah marcam um ponto e Viih Tube marca três. Já na quarta etapa, Camilla de Lucas marca um ponto, Carla e Pocah fazem dois e Viih Tuber marca quatro. Na quinta rodada, Camilla e Caio marcam um ponto.

PAREDÃO

O oitavo Paredão será formado neste domingo (21). Serão quatro indicações: indicação do líder, participante mais votado da casa e a primeira dupla a sair da Prova do Líder.

Por serem os primeiros a desistir da Prova do Líder, Fiuk e Carla Diaz estão na berlinda. Após quase nove horas de prova, o cantor disse precisar ir ao banheiro e perguntou para Carla Diaz se poderiam desistir. A atriz concordou e soltou a alavanca. Os dois ainda podem escapar caso vençam a Prova Bate e Volta.

Líder, Gilberto Júnior ainda estuda quem deve ser seu indicado ao Paredão, que não tem direito de fazer a Prova Bate e Volta. Na madrugada deste sábado (20), Arthur Picoli e Gilberto conversaram e o instrutor de crossfit afirmou que ele deve ser um dos indicados ao Paredão.

"Sobrou tudo para mim", disse Arthur, que se afastou de Carla Diaz nos últimos dias e mantém desavenças com Fiuk desde o início do programa.

Gilberto perguntou para Arthur se ele avalia que pode ir pela casa com vários votos. "Não sei. Estou pensando em uma jogada aí que é meio suicida. De você me botar", responde o crossfiteiro. "Eu estava pensando nisso por alguns motivos", revela Gilberto.