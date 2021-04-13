Viih Tube e Thaís são as mais citadas em pódio; Arthur não ganharia

No Jogo da Discórdia desta segunda (12) do Big Brother Brasil, os participantes tiveram que montar o próprio pódio e apontar quem não tem a menor chance de ganhar o reality. Eles montaram o pódio a primeira vez com menos de um mês de programa.
Thaís Braz e Viih Tube empataram como campeãs com três indicações ao pódio. Já Arthur foi indicado negativamente como o participante que não tem a menor chance de vencer o reality e recebeu quatro votos de que não ganha.
Arthur, João Luiz, Camilla de Lucas e Juliette tiveram duas indicações ao pódio. Na votação Viih Tube disse que, mesmo com a amizade abalada com Juliette, a manteria no seu pódio. Juliette colocou Camilla no segundo lugar e retribuiu a indicação de Viih Tube, colocando a youtuber em terceiro lugar. Gil, Fiuk e Caio receberam apenas uma indicação ao pódio.
Pocah foi indicada por João Luiz e Gilberto como a participante que não tem chance de ganhar. Ela não gostou da justificativa do professor de Geografia de que ela perdeu muitos aliados e isso pode acarretar de alguma forma futuramente no jogo. "Ah, eu devo sair porque as pessoas saíram, deve ser isso", reclamou Pocah.
João Luiz tentou se justificar e se dispôs a conversar com a cantora depois da dinâmica. "Se você não quiser, tudo bem", disse o professor. A cantora debochou dizendo: "Tá ótimo". Ele respondeu que estava perfeito para ele e Pocah respondeu: "Para mim melhor ainda". Antes do jogo, a cantora já estava abalada ao descobrir que tinha sido votada por Camilla de Lucas na formação do Paredão do BBB.
CONFIRA OS PÓDIOS
Arthur
Pódio: Pocah e Caio
Quem não ganha: Juliette
Fiuk
Pódio: Gilberto e Thaís
Quem não ganha: Arthur
Thaís
Pódio: Viih Tube e Pocah
Quem não ganha: Caio
João Luiz
Pódio: Camilla de Lucas e Thaís
Quem não ganha: Pocah
Camilla de Lucas
Pódio: João Luiz e Juliette
Quem não ganha: Arthur
Pocah
Pódio: Arthur e: Thaís
Quem não ganha: Gilberto
Viih Tube
Pódio: Thaís e Juliette
Quem não ganha: Arthur