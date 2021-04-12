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No "BBB 21", Arthur, Fiuk e Thaís disputam o 11° paredão

Fiuk perdeu prova na quinta e foi para a berlinda. Neste domingo (12), o líder Caio indicou Thaís e o capixaba Arthur foi pela casa

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 11:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 abr 2021 às 11:12
Arthur, Fiuk e Thaís se enfrentam no paredão
Arthur, Fiuk e Thaís se enfrentam no paredão Crédito: Globo
Arthur, Fiuk e Thaís disputam o 11º paredão do Big Brother Brasil 21, formado na noite deste domingo (11). A eliminação, definida por voto popular, ocorre na terça-feira, dia 13. Na Prova do Líder, que aconteceu na última quinta-feira (8), e consagrou a liderança a Caio, Fiuk perdeu a disputa com Camilla de Lucas e se tornou o primeiro emparedado.
O Anjo da semana, João Luiz, imunizou Camilla de Lucas. Em seguida, o líder Caio escolheu indicar Thaís à berlinda. Arthur e Pocah foram os mais votados da casa, com 4 e 3 votos, respectivamente, e completaram a formação.
Com exceção da indicada pelo líder, Fiuk, Arthur e Pocah disputaram a prova Bate e Volta. A funkeira levou a melhor e se salvou do paredão.

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