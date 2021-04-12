No "BBB 21", Arthur, Fiuk e Thaís disputam o 11° paredão

Arthur, Fiuk e Thaís se enfrentam no paredão Crédito: Globo

Arthur, Fiuk e Thaís disputam o 11º paredão do Big Brother Brasil 21, formado na noite deste domingo (11). A eliminação, definida por voto popular, ocorre na terça-feira, dia 13. Na Prova do Líder, que aconteceu na última quinta-feira (8), e consagrou a liderança a Caio, Fiuk perdeu a disputa com Camilla de Lucas e se tornou o primeiro emparedado.

O Anjo da semana, João Luiz, imunizou Camilla de Lucas. Em seguida, o líder Caio escolheu indicar Thaís à berlinda. Arthur e Pocah foram os mais votados da casa, com 4 e 3 votos, respectivamente, e completaram a formação.