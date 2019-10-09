Vídeo: Ana Hickmann se desespera após marido revelar sexo na moita

A apresentadora Ana Hickmann Crédito: André Loretti

O marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, não só revelou que já fez loucuras na vida amorosa como também deixou a apresentadora de queixo caído durante vídeo gravado para o canal da bonita no YouTube (veja vídeo abaixo). Na gravação, o casal brincou de revelar situações engraçadas pelas quais já haviam passado e, ao que parece, o empresário pode ter ido longe demais.

É que durante o bate-papo superdescontraído Alexandre não pensou duas vezes e soltou que já havia transado em público. Ana questionou se havia sido com ela e ele prontamente retrucou: "Com você, não".