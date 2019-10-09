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Climão!

Vídeo: Ana Hickmann se desespera após marido revelar sexo na moita

Bonita ficou sem saber que reação ter, em vídeo, depois de o marido dizer que já transou no escurinho de um barranco, durante uma festa em que estava

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 10:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2019 às 10:46
A apresentadora Ana Hickmann Crédito: André Loretti
O marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, não só revelou que já fez loucuras na vida amorosa como também deixou a apresentadora de queixo caído durante vídeo gravado para o canal da bonita no YouTube (veja vídeo abaixo). Na gravação, o casal brincou de revelar situações engraçadas pelas quais já haviam passado e, ao que parece, o empresário pode ter ido longe demais. 

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É que durante o bate-papo superdescontraído Alexandre não pensou duas vezes e soltou que já havia transado em público. Ana questionou se havia sido com ela e ele prontamente retrucou: "Com você, não". 
Com o climão instaurado, ela continuou: "Desculpa, mas onde?". E ele disse: "Ah, em uma festa. Tinha um barranco, um morrinho. Foi escondido, no escuro. Na moita". 

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