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"Ela é rica ela"

Vestido de noiva de Thássia Naves é avaliado em mais de R$ 200 mil

Modelo da Ralph & Russo pode ter custado algo em torno de 50 mil libras, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 09:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2019 às 09:31
  Crédito: Luiza Ferraz
Thássia Naves selou união com o agrônomo Arthur Attie neste sábado (12) em uma luxuosa cerimônia sediada pelo Palácio de Cristal, em Uberlândia, Minas Gerais. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a decoração chamou a atenção, mas o item do casório que roubou a cena foi o vestido que a bonita usou. 
De acordo com Fábia Oliveira, o modelo pode ter custado nada menos que algo em torno de R$ 200 mil. Com mangas bufantes, cauda volumosa e saia expressiva, o look foi feito pelo concorrido ateliê de alta costura Ralph & Russo. Para quem não sabe, é lá que Angelina Jolie e a noiva de Justin Bieber, Hailey, fazem encomendas quando querem um vestido mais exclusivo. 
Ver essa foto no Instagram

Pronta pra encontrar o amor da minha vida, que me espera no altar! ?? • Com o coração a mil e realizada em estar com o vestido dos meus sonhos de criança. Sempre imaginei ele assim: saia volumosa, mangas bufantes e uma cauda pra lá de expressiva! E o melhor de tudo, é alta costura e cheio de história e detalhes que eu mostro depois! Dá pra acreditar!? • Meus olhos enchem d’água de lembrar como está tudo perfeito, e como vocês acompanharam toda minha trajetória, não poderia entrar sem compartilhar em primeira mão meu look! Vai ser lindo, já sinto daqui as boas vibrações! Me sentindo a mulher mais feliz do mundo! ❤ ?@annaquast @rickyarruda #casamentothassiaeartur

Uma publicação compartilhada por Thássia Naves (@thassianaves) em

  Crédito: Luiza Ferraz
Segundo a colunista, o modelo de Thássia chegou à marca das 50 mil libras. 

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  Crédito: Luiza Ferraz
  Crédito: Luiza Ferraz

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