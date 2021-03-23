Vera Fischer surge mais loira após ida ao salão: "Mais bonita"

Vera Fischer renova o visual e surge loiríssima na internet Crédito: Reprodução/Instagram @verafischeroficial

Vera Fischer decidiu dar uma mudada no visual. A atriz de 69 anos compartilhou cliques nesta segunda (22) em que aparece mais loira que o habitual depois de uma ida ao salão de beleza.

"Amores, fiquei um pouco mais loira... gostaram? Meu amado Costatto está sempre inovando, me acarinhando e me fazendo mais bonita", escreveu a Miss Brasil, que aproveitou a oportunidade para agradecer ao seu cabeleireiro.

"O cuidado com os cabelos é importante e saudável, mas tem que ser feito dentro das regras da pandemia. É essencial o uso de máscaras e nenhuma aglomeração é permitida", disse.