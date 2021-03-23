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Vera Fischer surge mais loira após ida ao salão: "Mais bonita"

Eterna Miss Brasil, a atriz de 69 anos decidiu dar uma mudada no look e posou com o cabelo loiríssima no Instagram, onde recebeu elogios dos fãs

Publicado em 23 de Março de 2021 às 09:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2021 às 09:37
Vera Fischer renova o visual e surge loiríssima na internet
Vera Fischer renova o visual e surge loiríssima na internet Crédito: Reprodução/Instagram @verafischeroficial
Vera Fischer decidiu dar uma mudada no visual. A atriz de 69 anos compartilhou cliques nesta segunda (22) em que aparece mais loira que o habitual depois de uma ida ao salão de beleza. 
"Amores, fiquei um pouco mais loira... gostaram? Meu amado Costatto está sempre inovando, me acarinhando e me fazendo mais bonita", escreveu a Miss Brasil, que aproveitou a oportunidade para agradecer ao seu cabeleireiro. 
"O cuidado com os cabelos é importante e saudável, mas tem que ser feito dentro das regras da pandemia. É essencial o uso de máscaras e nenhuma aglomeração é permitida", disse. 

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Em outras oportunidades, como em recentes fotos em que posou na praia, Vera aproveitou para reiterar sua preocupação sobre a Covid-19 e alertou: "Moro no Rio de Janeiro, mas há um ano não pisava na areia da praia. Andei, andei, andei e encontrei um lugar maravilhoso, tranquilo, ensolarado e... vazio. Felicidade é isso!". 

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