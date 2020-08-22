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Polêmica

Vencedora da 2ª temporada de RuPaul's Drag Race é presa acusada de vandalismo

Participante teria grafitado a frase 'Não se mude nunca para cá' em prédio onde mora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2020 às 12:39

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 12:39

Tyra Sanchez, vencedora da 2ª temporada do RuPaul's Drag Race
Tyra Sanchez, vencedora da 2ª temporada do RuPaul's Drag Race Crédito: Reprodução/Instagram
James William Ross, conhecido por seu nome de drag queen Tyra Sanchez -vencedora da 2ª temporada do reality RuPaul's Drag Race em 2010-, foi preso nesta quinta-feira (20) após ser flagrado grafitando um prédio em Atlanta, nos Estados Unidos. Segundo o portal TMZ, Ross responde na corte por danos à propriedade.
O crime foi denunciado por um guarda local, que alertou policiais sobre "uma pessoa que pintou com spray os dizeres 'Don't Move Here Ever' ['Não se mude nunca para cá', em tradução livre] na lateral de um prédio". Os policiais conseguiram localizar e identificar Ross, e o levaram para a Cadeia do Condado de Fulton.

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Fontes ouvidas pela TMZ dizem que Ross mora no complexo que ele supostamente vandalizou, e que não paga aluguel há meses. O portal não conseguiu contato com ele.
A 2ª temporada de RuPaul's Drag Race estreou em 2010 com 12 participantes e uma premiação de suprimento vitalício de maquiagem NYX Cosmetics, contrato de um ano para estrelar a campanha da LA Eyeworks, participação na Logo Drag Race Tour e um prêmio de US$ 25 mil (cerca de R$ 140 mil) em dinheiro.

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