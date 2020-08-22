Vencedora da 2ª temporada de RuPaul's Drag Race é presa acusada de vandalismo

Tyra Sanchez, vencedora da 2ª temporada do RuPaul's Drag Race Crédito: Reprodução/Instagram

James William Ross, conhecido por seu nome de drag queen Tyra Sanchez -vencedora da 2ª temporada do reality RuPaul's Drag Race em 2010-, foi preso nesta quinta-feira (20) após ser flagrado grafitando um prédio em Atlanta, nos Estados Unidos. Segundo o portal TMZ, Ross responde na corte por danos à propriedade.

O crime foi denunciado por um guarda local, que alertou policiais sobre "uma pessoa que pintou com spray os dizeres 'Don't Move Here Ever' ['Não se mude nunca para cá', em tradução livre] na lateral de um prédio". Os policiais conseguiram localizar e identificar Ross, e o levaram para a Cadeia do Condado de Fulton.

Fontes ouvidas pela TMZ dizem que Ross mora no complexo que ele supostamente vandalizou, e que não paga aluguel há meses. O portal não conseguiu contato com ele.