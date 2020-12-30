Tiago Leifert critica Instagram por remover vídeo de Felipe Neto furando quarentena

Tiago Leifert na sala do BBB Crédito: Victor Pollak/Globo

O apresentador Tiago Leifert, 40, criticou o Instagram por remover vídeo publicado na rede social pelo jornalista Rica Perrone que mostra o youtuber Felipe Neto jogando bola na noite de segunda (28), no Rio. Defensor do isolamento social e contra aglomerações, o youtuber foi alvo de grande polêmica por ter sido flagrado furando a quarentena e pediu desculpas.

Segundo aviso do próprio Instagram, o vídeo foi retirado do ar por ter "símbolos ou discursos de ódio". Tiago Leifert afirmou, porém, que não havia nada na publicação que justificasse a medida e que a atitude da rede social é "extremamente perigosa" por cercear a liberdade de expressão.

"Você pode concordar ou discordar do @felipeneto ou do @ricaperrone, I don't care [eu não me importo]. Mas acho EXTREMAMENTE perigoso o Instagram remover um vídeo sob pretexto de 'discurso de ódio' sendo que o vídeo não tinha nenhuma palavra que se encaixasse em discurso de ódio, mas nem se esforçando muito. Não era sobre raça/religião/gênero. Nada. Não tem como enquadrar em discurso de ódio. O que está acontecendo, @instagram? Tenho certeza que o próprio Felipe, um defensor das liberdades e da democracia, discorda desse ban[imento]", escreveu o apresentador, em seu perfil na rede social.

Também no próprio Instagram, Leifert publicou vídeos em que afirma passar o dia inteiro desmentindo fake news, e que já fez várias denúncias, que nunca surtem efeito. "Não estão nem aí, é todo dia uma notícia falsa, eu tento denunciar e não acontece nada, mas para tirar certos conteúdos que facilidade, hein, Instagram, que rapidez no gatilho."

Questionado pela reportagem, o Instagram afirmou que não vai se pronunciar sobre as críticas de Leifert. Já sobre o vídeo ter sido removido, a empresa informou que faz uma investigação sobre o motivo do ocorrido.

O vídeo continua no ar em outros perfis da rede social e no Twitter. Nele, são exibidas imagens de Felipe Neto jogando futebol com amigos. É possível ouvir o autor das imagens, amigo de Perrone, sendo abordado por um segurança que afirma que ele está constrangendo o youtuber. O autor do vídeo nega e segue gravando. "Ele é uma figura pública".

Boninho, diretor de programas como o Big Brother Brasil e The Voice, da Globo, concordou com a crítica feita por Tiago Leifert: "Liberdade sempre! Que feio @instagram".

Perrone também se indignou com a ação da empresa. "Uma pergunta de 1 milhão de dólares. Por que o Instagram deletou meu vídeo sobre o Felipe Neto? Ele está no YouTube. Tem algum discurso de ódio ali? Estão entendendo como o jogo é jogado entre os feijões da mesma concha? Triste."

Mentira. Eu jogo do seu lado e quem te filmou hi e meu amigo. Vc jogou MUITAS vezes na pandemia. Eu vi. Nem sempre seu segurança manda parar de filmar

E consegue igual hj. Seja homem irmao. Bju https://t.co/ZX7aLsV9uE pic.twitter.com/CSkv3T23o9 — Rica Perrone (@RicaPerrone) December 29, 2020

ENTENDA

Flagrado disputando uma partida de futebol com amigos na noite desta segunda (28), Felipe Neto se desculpou com os seus seguidores. "Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém e passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro", escreveu. "Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão pelo mau exemplo", escreveu ele no Twitter..

Felipe Neto também tuitou dizendo que irá respeitar os 14 dias de isolamento recomendados após exposição ao vírus. Mesmo sem sintomas ou certeza de que foi contaminado, o youtuber afirmou que prefere se resguardar pelas próximas semanas.

"Farei 14 dias de isolamento total após ter jogado, para que absolutamente ninguém corra qualquer risco caso eu tenha pego alguma coisa, o que é totalmente improvável. Vale ressaltar que eu me testei antes (como venho fazendo semanalmente), com resultado negativo. Agora vamo em frente."