Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Felipe Neto e internautas acusam Porta dos Fundos de machismo por esquete com vereadora

Em vídeo, grupo faz sátira de parlamentar do partido Novo, mais votada em Curitiba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 14:43

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 14:43

Vídeo do Porta dos Fundos é acusado de ser machista
Vídeo do Porta dos Fundos é acusado de ser machista Crédito: Instagram/portadosfundos
Internautas acusam o Porta dos Fundos de fazer uma esquete de humor machista. A polêmica gira em torno de um vídeo publicado neste domingo (22), que satiriza a eleição de uma vereadora pelo Partido Novo. No quadro, a personagem Yollanda foi a parlamentar mais votada nas eleições municipais de Curitiba. Em conversa com a filha, ela fala que vazou nudes de si mesma e participou de orgias.
O influenciador Felipe Neto foi um dos que se manifestaram contrários ao vídeo. "Eu acho o partido NOVO patético. Típica turminha neoliberaloide que sonha em ver ricos ficando mais ricos, enquanto grita "É MERITOCRACIA" pros mais pobres. Contudo, o vídeo feito pelo Porta dos Fundos sobre a vereadora do partido foi inaceitável. Totalmente horrível", disse.
Para muitos internautas, a esquete seria uma ofensa à vereadora Indiara Barbosa, do partido Novo, que foi a mais votada para a Câmara Municipal de Curitiba, nas eleições do último dia 15. Por meio do Twitter, ela também lamentou o vídeo. "Apesar de ter sido a vereadora mais votada de Curitiba, pelo @partidonovo30, certamente essa personagem não sou eu. É uma pena que o @portadosfundos associe o sucesso de uma mulher a alguma conotação sexual. Temos muito trabalho para mudar essa cultura retrógrada", escreveu.
O partido Novo também repudiou a esquete: "É uma falta de respeito, não só com nossa vereadora eleita, @IndiaraNOVO, mas com todas as mulheres que tiveram a coragem de se candidatar a um cargo público, independentemente do partido."
"Que nojo. Que vídeo machista Eu não sou alinhada com o Novo e não votei na Indiara, mas merecemos respeito independentemente dos posicionamentos políticos. Melhorem muito", escreveu uma internauta.
No início da tarde desta segunda-feira (24), o Porta dos Fundos se pronunciou sobre o caso respondendo ao tuíte de Indiara Barbosa. O canal do YouTube disse que a personagem não é uma referência à vereadora eleita, que acredita que o Brasil precisa de mais mulheres em cargos públicos e parabenizou Indiara pela vitória nas urnas. 
"Indiara, essa personagem de fato não é você. Yollanda é uma criação de ficção e humor que existe há 9 anos e, dentro do seu universo, explora sua sexualidade livremente. O Porta acredita que o Brasil precisa de mais mulheres em cargos públicos. Parabéns pela vitória!", diz o tuíte.

Veja Também

STF confirma decisão que liberou especial de Natal do Porta dos Fundos

STF mantém decisão que derruba censura a especial do Porta dos Fundos

Porchat fala sobre ataque à sede de Porta dos Fundos e compara comédia e 'lacromédia'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados