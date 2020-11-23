Felipe Neto e internautas acusam Porta dos Fundos de machismo por esquete com vereadora

Vídeo do Porta dos Fundos é acusado de ser machista Crédito: Instagram/portadosfundos

Internautas acusam o Porta dos Fundos de fazer uma esquete de humor machista. A polêmica gira em torno de um vídeo publicado neste domingo (22), que satiriza a eleição de uma vereadora pelo Partido Novo. No quadro, a personagem Yollanda foi a parlamentar mais votada nas eleições municipais de Curitiba. Em conversa com a filha, ela fala que vazou nudes de si mesma e participou de orgias.

O influenciador Felipe Neto foi um dos que se manifestaram contrários ao vídeo. "Eu acho o partido NOVO patético. Típica turminha neoliberaloide que sonha em ver ricos ficando mais ricos, enquanto grita "É MERITOCRACIA" pros mais pobres. Contudo, o vídeo feito pelo Porta dos Fundos sobre a vereadora do partido foi inaceitável. Totalmente horrível", disse.

Eu acho o partido NOVO patético. Típica turminha neoliberaloide q sonha em ver ricos ficando mais ricos, enquanto grita É MERITOCRACIA pros mais pobres.



Contudo, o vídeo feito pelo Porta dos Fundos sobre a vereadora do partido foi inaceitável.



Totalmente horrível. pic.twitter.com/TF277XosxZ — Felipe Neto ??? (@felipeneto) November 23, 2020

Para muitos internautas, a esquete seria uma ofensa à vereadora Indiara Barbosa, do partido Novo, que foi a mais votada para a Câmara Municipal de Curitiba, nas eleições do último dia 15. Por meio do Twitter, ela também lamentou o vídeo. "Apesar de ter sido a vereadora mais votada de Curitiba, pelo @partidonovo30, certamente essa personagem não sou eu. É uma pena que o @portadosfundos associe o sucesso de uma mulher a alguma conotação sexual. Temos muito trabalho para mudar essa cultura retrógrada", escreveu.

Apesar de ter sido a vereadora mais votada de Curitiba, pelo @partidonovo30, certamente essa personagem não sou eu.



É uma pena que o @portadosfundos associe o sucesso de uma mulher a alguma conotação sexual. Temos muito trabalho para mudar essa cultura retrógrada. https://t.co/BOyhaBOv9G — Indiara Barbosa (@IndiaraNOVO) November 22, 2020

O partido Novo também repudiou a esquete: "É uma falta de respeito, não só com nossa vereadora eleita, @IndiaraNOVO, mas com todas as mulheres que tiveram a coragem de se candidatar a um cargo público, independentemente do partido."

O NOVO presta solidariedade à Indiara, vereadora mais votada de Curitiba e do Paraná e a todas as mulheres que saíram da indignação para a ação e foram candidatas. — NOVO 30 (@partidonovo30) November 23, 2020

"Que nojo. Que vídeo machista Eu não sou alinhada com o Novo e não votei na Indiara, mas merecemos respeito independentemente dos posicionamentos políticos. Melhorem muito", escreveu uma internauta.

Que nojo

Que vídeo machista

Eu não sou alinhada com o Novo e não votei na Indiara, mas merecemos respeito independentemente dos posicionamentos políticos.

Melhorem muito. — Amanda Schneider (@oimandyoi) November 23, 2020

Eu não esperava isso do @portadosfundos



Sinceramente...



Enojada — Mariana Cabral (@marianacabralc) November 23, 2020

No início da tarde desta segunda-feira (24), o Porta dos Fundos se pronunciou sobre o caso respondendo ao tuíte de Indiara Barbosa. O canal do YouTube disse que a personagem não é uma referência à vereadora eleita, que acredita que o Brasil precisa de mais mulheres em cargos públicos e parabenizou Indiara pela vitória nas urnas.

"Indiara, essa personagem de fato não é você. Yollanda é uma criação de ficção e humor que existe há 9 anos e, dentro do seu universo, explora sua sexualidade livremente. O Porta acredita que o Brasil precisa de mais mulheres em cargos públicos. Parabéns pela vitória!", diz o tuíte.