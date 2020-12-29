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Pandemia

Felipe Neto diz que errou e se retrata após ser flagrado em partida de futebol: 'Mau exemplo'

Youtuber disse que irá respeitar os próximos 14 dias de isolamento

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 14:51
O youtuber Felipe Neto
O youtuber Felipe Neto Crédito: Instagram/@felipeneto
Felipe Neto, 32, usou as redes sociais nesta manhã de terça-feira (29), para se retratar com os seus seguidores. O youtuber, que é defensor assíduo do isolamento social e contra aglomerações, foi "flagrado" durante uma partida de futebol na noite desta segunda (28).
O vídeo do momento em que Neto jogava bola com os amigos, foi parar na internet, e fez com que muitos internautas ficassem desapontados com o youtuber.
Mas não demorou muito para que o influenciador se manifestasse. Através do Twitter, ele admitiu o erro e comentou sobre o ocorrido.
"Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém e passando álcool em tudo. Ainda assim, é um erro", escreveu. "Não cometerei novamente até a vacina. Peço perdão pelo mau exemplo", completou.
Felipe Neto também tuitou dizendo que irá respeitar os 14 dias de isolamento recomendados após exposição ao vírus. Mesmo sem sintomas ou certeza de que foi contaminado, o youtuber afirmou que prefere se resguardar pelas próximas semanas.
"Farei 14 dias de isolamento total após ter jogado, para que absolutamente ninguém corra qualquer risco caso eu tenha pego alguma coisa, o que é totalmente improvável. Vale ressaltar que eu me testei antes (como venho fazendo semanalmente), com resultado negativo. Agora vamo em frente."
Luccas Neto, irmão do youtuber, contraiu a Covid-19 logo após o nascimento do filho Jake, em novembro. Na época, o ator confirmou que havia recebido diagnóstico positivo e lamentou a notícia. "O mundo da magia e da fantasia também tem seus dias ruins. Testei positivo pra Covid. Cara, tem noção? Com meu filho recém-nascido em casa, com minha avó de 93 anos", escreveu.

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