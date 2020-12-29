Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Morto por covid-19, compositor Armando Manzanero foi muito gravado no Brasil

Roberto Carlos, Elis Regina e Altemar Dutra registraram canções do mexicano

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 14:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 14:43
O cantor mexicano Armando Manzanero fala durante uma conferência no Nicarágua
O cantor mexicano Armando Manzanero fala durante uma conferência no Nicarágua Crédito: Folhapress/REUTERS/Oswaldo Rivas/File Photo
A obra de Armando Manzanero, morto nesta segunda-feira, 28, teve bastante receptividade no Brasil. De Elis Regina a Lindomar Castilho, passando por Roberto Carlos, os principais intérpretes do País incluíram canções do mexicano em discos e shows.
Roberto gravou várias canções de Manzanero nos anos 1970, quando vivia o auge comercial e artístico. A primeira delas foi uma versão em português de Yo Te Recuerdo chamada Eu Me Recordo. Curiosamente, o 'Rei' a gravou duas vezes no mesmo ano, 1974. A primeira entrou na compilação As 14 Mais e outra no disco de carreira. Já Por Fin Mañana fechou o álbum de 1978, o mesmo de Café da Manhã.
O sucesso Esta Tarde Vi Llover também foi gravado por Roberto em 1979. Pouco tempo antes, Elis Regina colocou a música no roteiro do show Transversal do Tempo (1978). A última gravação da cantora em estúdio foi justamente uma versão em português de uma música do mexicano, Me Vuelves Loco. Antes de lançar o livro que o consagrou, O Alquimista, Paulo Coelho fez uma letra em português chamada Me Deixas Louca como uma encomenda da TV Globo e Elis a registrou para a novela Brilhante (1981).
Também passaram por vozes brasileiras Contigo Aprendi (Altemar Dutra, Gal Costa e Lindomar Castilho), Adoro (Carlos Alberto, Orlando Dias e Simone) e Mia (Célia e Simone).

Veja Também

Morre a escritora e tradutora Anna Maria Martins aos 96 anos

Morre Tuck Tucker, diretor de "Bob Esponja" e "Padrinhos Mágicos"

Morre o estilista Pierre Cardin aos 98 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O paradoxo da Noruega, país que ganha bilhões com aumento do petróleo mas o consome cada vez menos
Imagem de destaque
Salgados de boteco: 6 receitas simples para fazer em casa
Imagem de destaque
Irmão de suspeito de atirar em dono de bar em Vila Velha também é preso pelo crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados