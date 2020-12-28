Morre a escritora e tradutora Anna Maria Martins aos 96 anos

A escritora e tradutora Anna Maria Martins morreu neste sábado, 26, aos 96 anos, de acordo com a Academia Paulista de Letras, instituição da qual era integrante. O velório se deu neste domingo, 27 na sede da Academia no centro de São Paulo. Anna Martins se iniciou nas letras como tradutora, e publicou seus primeiros contos no Suplemento Literário do Estadão. A escritora venceu o Prêmio Jabuti e o Prêmio Afonso Arinos, da Academia Brasileira de Letras, pelo livro A Trilogia do Emparedado e outros contos (1973).