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Morre a escritora e tradutora Anna Maria Martins aos 96 anos

Membro da Academia Paulista de Letras, Anna começou sua carreira no Suplemento Literário do 'Estadão' e traduziu obras de Agatha Christie e Aldous Huxley

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 15:18
A escritora Anna Maria Martins
A escritora Anna Maria Martins Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
A escritora e tradutora Anna Maria Martins morreu neste sábado, 26, aos 96 anos, de acordo com a Academia Paulista de Letras, instituição da qual era integrante. O velório se deu neste domingo, 27 na sede da Academia no centro de São Paulo. Anna Martins se iniciou nas letras como tradutora, e publicou seus primeiros contos no Suplemento Literário do Estadão. A escritora venceu o Prêmio Jabuti e o Prêmio Afonso Arinos, da Academia Brasileira de Letras, pelo livro A Trilogia do Emparedado e outros contos (1973).
Entre os nomes que Anna Martins traduziu ao longo da carreira estão Agatha Christie, Aldous Huxley, Ray Bradury e Herman Melville. Sobre sua obra, escreveram, entre outros, Nilo Scalzo, Antônio Cândido e Cremilda Medina.
Além da profissão nas letras, Anna se envolveu ao longo da vida com a atuação no setor cultural, sendo vice-presidente da União Brasileira de Escritores (UBE), assessora de governos estaduais e diretora da Casa Mário de Andrade. Segundo a Academia, sua morte não está relacionada à covid-19.

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