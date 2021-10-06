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Tiago está na roça em A Fazenda 13; Rico, Erika e Day disputam prova do fazendeiro

Bil recebeu o poder da chama e indicou o 4° peão para a berlinda
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 out 2021 às 10:18

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 10:18

Tiago Piquilo
Tiago Piquilo Crédito: Instagram/tiago.hugoetiago
Rico, Erika, Tiago e Dayane são os escolhidos para ir à segunda roça desta temporada de A Fazenda 13 (Record), na noite desta terça-feira (5). O peão mais votado pela casa sentou no banquinho e puxou um dos moradores da baia para a berlinda. O quarto foi indicado pelo poder da chama do lampião.
O fazendeiro Gui Araújo indicou Rico direto para a roça. Ele disse que gosta do peão e que o acha engraçado, mas lembrou da punição que Rico causou de propósito. O peão aceitou o voto e soltou seu bordão: "Vence quem fica calado".
A peoa Érika recebeu sete votos dos outros participantes, que usaram como justificativa o fato dela ter indicado Mussunzinho para a roça, ter chamado alguns peões de machistas e não aceitar críticas. Ela puxou para a roça Tiago Piquilo, justificando que não puxaria um dos amigos que estão sempre do seu lado.
Com o poder da chama vermelha que recebeu de Mileide, Bil teve que indicar o quarto peão para a berlinda e escolheu Dayane Mello porque ela votou nele. Mileide escolheu para ela a chama do lampião que dava imunidade para votos da casa.
Dayane ficou com o poder vetar um dos indicados de participar da Prova do Fazendeiro e escolheu Tiago, que vai direto para o voto popular.
Veja quem votou em quem:
  • Mileide votou na Solange
  • Tiago votou no Erika
  • Valentina votou no Bil
  • Bil votou no MC Gui
  • Solange votou na Erika
  • Marina votou na Sol
  • Rico votou no Erasmo
  • Tati Quebra Barraco votou na Erika
  • Dayane votou no Bil
  • Erasmo votou na Erika
  • Mc Gui votou na Erika
  • Dynho votou na Erika
  • Aline votou no Dynho
  • Sthe votou no Erasmo
  • Victor votou no MC Gui
  • Erika votou no MC Gui
  • Lary votou na Erika

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