Tiago está na roça em A Fazenda 13; Rico, Erika e Day disputam prova do fazendeiro

Rico, Erika, Tiago e Dayane são os escolhidos para ir à segunda roça desta temporada de A Fazenda 13 (Record), na noite desta terça-feira (5). O peão mais votado pela casa sentou no banquinho e puxou um dos moradores da baia para a berlinda. O quarto foi indicado pelo poder da chama do lampião.
O fazendeiro Gui Araújo indicou Rico direto para a roça. Ele disse que gosta do peão e que o acha engraçado, mas lembrou da punição que Rico causou de propósito. O peão aceitou o voto e soltou seu bordão: "Vence quem fica calado".
A peoa Érika recebeu sete votos dos outros participantes, que usaram como justificativa o fato dela ter indicado Mussunzinho para a roça, ter chamado alguns peões de machistas e não aceitar críticas. Ela puxou para a roça Tiago Piquilo, justificando que não puxaria um dos amigos que estão sempre do seu lado.
Com o poder da chama vermelha que recebeu de Mileide, Bil teve que indicar o quarto peão para a berlinda e escolheu Dayane Mello porque ela votou nele. Mileide escolheu para ela a chama do lampião que dava imunidade para votos da casa.
Dayane ficou com o poder vetar um dos indicados de participar da Prova do Fazendeiro e escolheu Tiago, que vai direto para o voto popular.
Veja quem votou em quem:
- Mileide votou na Solange
- Tiago votou no Erika
- Valentina votou no Bil
- Bil votou no MC Gui
- Solange votou na Erika
- Marina votou na Sol
- Rico votou no Erasmo
- Tati Quebra Barraco votou na Erika
- Dayane votou no Bil
- Erasmo votou na Erika
- Mc Gui votou na Erika
- Dynho votou na Erika
- Aline votou no Dynho
- Sthe votou no Erasmo
- Victor votou no MC Gui
- Erika votou no MC Gui
- Lary votou na Erika