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A Fazenda 13: Rico Melquiades finge convulsão e causa susto na madrugada

Peão fez graça e gerou pânico em colegas da baia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 out 2021 às 12:55

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 12:55

O influenciador Rico Melquiades
O influenciador Rico Melquiades Crédito: Antonio Chahestian/Record TV
O peão Rico Melquiades fingiu uma convulsão e gerou pânico na madrugada nos colegas de confinamento de A Fazenda 13 (Record). A atitude gerou muita chateação dos confinados.
Na madrugada de domingo (3) para segunda (4), Rico estava na baia junto com Aline Mineiro, Victor Pecoraro e Tiago Piquilo e resolveu fazer uma "piada".
Ele começou a se debater na cama. Os colegas tentaram acudir o rapaz que caiu na gargalhada. Em seguida, recebeu um xingamento de Aline.
Mas não é de agora que Rico causa polêmica na casa. Os participantes ficaram sem água encanada e gás por 24 horas por uma punição provocada de forma proposital por ele.
Depois de ser o mais votado pela casa para ir à roça, o influenciador ficou revoltado e decidiu andar sem microfone, o que é proibido pelas regras da atração.
Após Erika Schneider, a fazendeira daquela semana, anunciar a punição para os outros peões, Rico comemorou. "Uhu, produção. Te amo!", gritou ele. Sthe Matos não gostou e rebateu. "Gente, que desequilíbrio!".
Embora tenha sido o mais votado para a roça (recebeu sete indicações), o poder do Lampião livrou Rico da berlinda.
Rico também discutiu com outros participantes como MC Gui e Mileide Mihaile. A briga com a peoa ocorreu durante a formação da roça porque o influenciador não gostou de receber o voto dela.
"As pessoas aqui nessa edição, tudo é desrespeito. Se eu chamar uma pessoa de sonsa para eles é desrespeito. Quem não conhece ela [Mileide], que compre ela. Quero só pontuar isso. [...] Eu não menti, eu estou sendo sincero. Ela quer agradar todo mundo. Ela é saboneteira", disse ele no programa ao vivo.

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