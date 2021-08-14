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Força, Silvio!

Tiago Abravanel agradece fãs e diz que Silvio Santos "vai sair dessa"

Apresentador foi diagnosticado com Covid-19 nesta sexta-feira

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 13:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 ago 2021 às 13:25
O ator e apresentador Tiago Abravanel, 33, usou suas redes sociais neste sábado (14) para agradecer aos fãs pelas "mensagens de carinho, afeto e muita fé" enviadas a seu avô, o apresentador Silvio Santos, 90, diagnosticado com Covid-19.
"Meu avô está se cuidando e com a graça de Deus, nossas energias e os nossos incríveis profissionais da saúde, ele vai sair dessa e continuar nos levando muita alegria", afirmou Abravanel em seu perfil no Instagram.
Tiago Abravanel dá voz ao personagem Baldo na segunda temporada de
Tiago Abravanel dá voz ao personagem Baldo na segunda temporada de "Nivis: Amigos de Outro Mundo" Crédito: Divulgação
Silvio Santos foi diagnosticado nesta sexta (13), após dar entrada no Hospital Albert Einstein, zona sul de São Paulo. Ele ficou algumas horas na unidade para exames e recebeu alta no fim da noite, segundo assessoria do SBT, emissora do empresário.
Thiago Abravanel usou as redes sociais para agradecer o apoio dos fãs dado a Silvio Santos Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoabravanel
Ele havia voltado gravar no SBT no final de julho, após passar mais de um ano sem ir ao local por causa da pandemia. Primeiro, ele gravou o Roda a Roda Jequiti e, depois, retomou as atividades do "Programa Silvio Santos", com plateia reduzida.
O apresentador recebeu a segunda dose da vacina no dia 10 de março, em São Paulo. Ele havia recebido a primeira dose no dia 10 de fevereiro, e o momento foi celebrado por suas filhas Rebeca e Patricia Abravanel.

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"Alguém reconhece esse figura na fila da vacinação? Aquele ali com a camisa abotoada errado e pose de galã? Meu papaizão dando seu grito de liberdade!", escreveu Patricia em suas redes sociais.
No próximo dia 19, o SBT, emissora da qual Silvio é dono, completa 40 anos. No último dia 8, o canal exibiu um documentário que narra a trajetória do animador e a criação da emissora, com depoimentos de mais de 40 personalidades.

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