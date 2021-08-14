Tiago Abravanel agradece fãs e diz que Silvio Santos "vai sair dessa"

O ator e apresentador Tiago Abravanel, 33, usou suas redes sociais neste sábado (14) para agradecer aos fãs pelas "mensagens de carinho, afeto e muita fé" enviadas a seu avô, o apresentador Silvio Santos, 90, diagnosticado com Covid-19.

"Meu avô está se cuidando e com a graça de Deus, nossas energias e os nossos incríveis profissionais da saúde, ele vai sair dessa e continuar nos levando muita alegria", afirmou Abravanel em seu perfil no Instagram.

Tiago Abravanel dá voz ao personagem Baldo na segunda temporada de "Nivis: Amigos de Outro Mundo" Crédito: Divulgação

Silvio Santos foi diagnosticado nesta sexta (13), após dar entrada no Hospital Albert Einstein, zona sul de São Paulo. Ele ficou algumas horas na unidade para exames e recebeu alta no fim da noite, segundo assessoria do SBT, emissora do empresário.

Thiago Abravanel usou as redes sociais para agradecer o apoio dos fãs dado a Silvio Santos Crédito: Reprodução/Instagram @tiagoabravanel

Ele havia voltado gravar no SBT no final de julho, após passar mais de um ano sem ir ao local por causa da pandemia. Primeiro, ele gravou o Roda a Roda Jequiti e, depois, retomou as atividades do "Programa Silvio Santos", com plateia reduzida.

O apresentador recebeu a segunda dose da vacina no dia 10 de março, em São Paulo. Ele havia recebido a primeira dose no dia 10 de fevereiro, e o momento foi celebrado por suas filhas Rebeca e Patricia Abravanel.

"Alguém reconhece esse figura na fila da vacinação? Aquele ali com a camisa abotoada errado e pose de galã? Meu papaizão dando seu grito de liberdade!", escreveu Patricia em suas redes sociais.