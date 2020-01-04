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Será que vão voltar?

Thiaguinho curte noitada discreta por Fernanda Souza, diz site

De acordo com informações do Extra, Thiaguinho está ensaiando reatar o casamento com a ex, Fernanda Souza, e por isso estaria se comportando até demais e ficando quietinho nas festas e boates que tem ido ultimamente

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 16:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2020 às 16:38
O cantor Thiaguinho Crédito: Reprodução/Instagram @thbarbosa
Os boatos em torno do relacionamento de Thiaguinho e Fernanda Souza, que teve o fim anunciado no fim de 2019, estão cada vez mais fortes, mas desta vez estão dando conta de que o casal quer voltar. Segundo informações do jornal Extra, Thiaguinho não tem se esquivado de curtir noites em boates do Rio de Janeiro, como fez neste fim de semana, mas sempre de forma discreta. 
As atitudes menos chamativas do cantor seriam, de acordo com a publicação, para que ele tente uma reconciliação com a ex em breve. 
Durante um show de Péricles, no Rio, Thiaguinho chegou até a pegar o microfone para fazer uma participação especial, mas não circulou na pista em momento algum. De acordo com o Extra, ele ficou tranquilo em um dos camarotes do espaço e não olhou para ninguém com segundas intenções. 

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O fim do casamento de Thiaguinho e Fernanda Souza foi, oficialmente, anunciado em outubro de 2019. Na ocasião, eles disseram que continuariam amigos. 

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