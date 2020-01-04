Thiaguinho curte noitada discreta por Fernanda Souza, diz site

Os boatos em torno do relacionamento de Thiaguinho e Fernanda Souza, que teve o fim anunciado no fim de 2019, estão cada vez mais fortes, mas desta vez estão dando conta de que o casal quer voltar. Segundo informações do jornal Extra, Thiaguinho não tem se esquivado de curtir noites em boates do Rio de Janeiro, como fez neste fim de semana, mas sempre de forma discreta.
As atitudes menos chamativas do cantor seriam, de acordo com a publicação, para que ele tente uma reconciliação com a ex em breve.
Durante um show de Péricles, no Rio, Thiaguinho chegou até a pegar o microfone para fazer uma participação especial, mas não circulou na pista em momento algum. De acordo com o Extra, ele ficou tranquilo em um dos camarotes do espaço e não olhou para ninguém com segundas intenções.
O fim do casamento de Thiaguinho e Fernanda Souza foi, oficialmente, anunciado em outubro de 2019. Na ocasião, eles disseram que continuariam amigos.