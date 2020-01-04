Dado Dolabella pode ser declarado falido por dívida de R$ 420 mil

Dado Dolabella está sofrendo com dívidas que se arrastam desde 2013 por conta de aluguéis atrasados de um imóvel de mais de 300 metros quadrados no Recreio, no Rio de Janeiro. Tanto tempo com esse imbróglio pode fazer o ator ser declarado como falido, segundo informações do colunista Leo Dias. Atualmente, a Justiça calcula que o bonitão esteja devendo algo em torno de R$ 420 mil.
O dinheiro é referente a mais ou menos dez meses de aluguel atrasado que Dado manteve por uma cobertura alugada até 2013. Na ocasião, ele saiu do apartamento porque foi despejado.
Em 2016, de acordo com Leo Dias, um carro modelo Dodge Ram, avaliado em R$ 80 mil, foi penhorado pela Justiça, mas mesmo assim não houve lastro suficiente para cobrir todas as pendências financeiras.