Thaynara OG transforma festa de São João em especial de 3 dias

Thaynara OG grava especial de São João Crédito: @selvaproducoesvisuais

Thaynara OG, 29, resolveu fazer uma mudança em seu São João da Thay, que ela realiza há três anos, por causa da pandemia de coronavírus. Em vez de uma festança com celebridades e influenciadores, neste ano ela vai apostar em um especial de 3 episódios sobre as tradições juninas.

"São João da Thay é um projeto que já tem três edições, é um projeto que é a minha vida", diz a influenciadora. "Há dois anos estamos convivendo, infelizmente, com essa realidade em que o projeto não pode acontecer presencialmente."

"Mas é um sonho antigo poder mostrar o São João do Nordeste, mostrar para as pessoas que não conhecem, como esta época é importante e faz tanta falta para os nordestinos", continua. "Então, é um projeto antigo de apresentar para o Brasil o São João do Nordeste e que este ano vai ser viabilizado com três episódios nas capitais de São João do Nordeste."

A ideia, segundo ela, é falar da importância das festas juninas para o Nordeste. Ela vai apresentar as cidades de Caruaru, Campina Grande e São Luís, mostrando "um pouco de cada região, história, culinária, folclore, os grandes nomes".

"Todos vão entender por que essa época faz tanta falta para nós, nordestinos", explica. "E pensar que para o próximo ano, estaremos todos reunidos e dançando juntos, comendo tudo de mais gostoso dessa região."