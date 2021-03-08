'Te amo', Enzo Celulari se declara a Bruna Marquezine após serem vistos juntos

A atriz Bruna Marquezine e o empresário Enzo Celulari Crédito: Montagem A GAZETA

Desde junho de 2020 existem boatos de que Bruna Marquezine, 25, e Enzo Celulari, 23, estão juntos em um romance, e os fãs têm cada vez mais certeza. Neste domingo (7), após a atriz publicar fotos, de um ensaio, em seu Instagram o empresário deixou uma declaração nos comentários.

"Te amo", escreveu o filho de Cláudia Raia, 54, e Edson Celulari, 62. O comentário deixou quem torce pelo casal ainda mais animado, após os dois serem flagrados aproveitando o cenário paradisíaco da praia de São Miguel dos Milagres, em clima de lua de mel neste fim de semana.

Marquezine foi a Alagoas fotografar para uma campanha de uma marca de sapatos, acompanhada da empresária dela, Juliana Montesanti, e também da stylist, Rita Lazaroto. Nesta sexta-feira (5), a atriz terminou o trabalhou e curtiu o fim de semana com Enzo, namorando muito até este domingo (7), quando o casal deixou o litoral alagoano no jatinho que os esperava no aeroporto.

Celulari está solteiro desde fevereiro, quando chegou ao fim o seu namoro de dois anos e meio com a milionária Victória Grendene, 24. Marquezine não assume um relacionamento amoroso publicamente desde o término do seu namoro com o jogador Neymar, no fim de 2018.