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'Te amo', Enzo Celulari se declara a Bruna Marquezine após serem vistos juntos

Casal foi flagrado juntos em uma praia em Alagoas, neste fim de semana

Publicado em 08 de Março de 2021 às 12:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mar 2021 às 12:12
A atriz Bruna Marquezine e o empresário Enzo Celulari
A atriz Bruna Marquezine e o empresário Enzo Celulari Crédito: Montagem A GAZETA
Desde junho de 2020 existem boatos de que Bruna Marquezine, 25, e Enzo Celulari, 23, estão juntos em um romance, e os fãs têm cada vez mais certeza. Neste domingo (7), após a atriz publicar fotos, de um ensaio, em seu Instagram o empresário deixou uma declaração nos comentários.
"Te amo", escreveu o filho de Cláudia Raia, 54, e Edson Celulari, 62. O comentário deixou quem torce pelo casal ainda mais animado, após os dois serem flagrados aproveitando o cenário paradisíaco da praia de São Miguel dos Milagres, em clima de lua de mel neste fim de semana.
Marquezine foi a Alagoas fotografar para uma campanha de uma marca de sapatos, acompanhada da empresária dela, Juliana Montesanti, e também da stylist, Rita Lazaroto. Nesta sexta-feira (5), a atriz terminou o trabalhou e curtiu o fim de semana com Enzo, namorando muito até este domingo (7), quando o casal deixou o litoral alagoano no jatinho que os esperava no aeroporto.
Celulari está solteiro desde fevereiro, quando chegou ao fim o seu namoro de dois anos e meio com a milionária Victória Grendene, 24. Marquezine não assume um relacionamento amoroso publicamente desde o término do seu namoro com o jogador Neymar, no fim de 2018.
De acordo com o jornal Extra, o clima de paquera já vem desde o início da quarentena. Em abril, Marquezine participou de um festival solidário virtual organizado por Celulari, um bazar para ajudar pessoas carentes. Então os dois começaram a trocar mensagens.

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