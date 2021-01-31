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Viagem romântica

Bruna Marquezine e Enzo Celulari são vistos trocando beijos em Noronha

A atriz e o empresário teriam confidenciado romance a amigos no início de janeiro. Os dois foram fotografados se divertindo juntos em uma praia na ilha de Fernando de Noronha (PE)

Publicado em 

31 jan 2021 às 10:09

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 10:09

A atriz Bruna Marquezine e o empresário Enzo Celulari
A atriz Bruna Marquezine e o empresário Enzo Celulari Crédito: Montagem A GAZETA
Enzo Celulari, 23, e Bruna Marquezine, 25, teriam confidenciado romance a amigos no início de janeiro. Desde então, as especulações vinham rondando a possibilidade de namoro entre a atriz e o empresário. Eis que os dois foram fotografados se divertindo juntos em uma praia na ilha de Fernando de Noronha (PE).
O registro foi divulgado pelo Instagram @gossipdodia na manhã deste sábado (30). Já o colunista Léo Dias publicou no YouTube um registro em vídeo em que eles aparecem se beijando.
O casal estava acompanhado de Fernanda Paes Leme e Catherine Boscoy Randi. Enzo, filho de Claudia Raia e Edson Celulari, estava solteiro desde fevereiro de 2020, quando acabou seu namoro com a modelo Victoria Grendene.

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