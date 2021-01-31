Bruna Marquezine e Enzo Celulari são vistos trocando beijos em Noronha

A atriz Bruna Marquezine e o empresário Enzo Celulari Crédito: Montagem A GAZETA

Enzo Celulari, 23, e Bruna Marquezine, 25, teriam confidenciado romance a amigos no início de janeiro. Desde então, as especulações vinham rondando a possibilidade de namoro entre a atriz e o empresário. Eis que os dois foram fotografados se divertindo juntos em uma praia na ilha de Fernando de Noronha (PE).

O registro foi divulgado pelo Instagram @gossipdodia na manhã deste sábado (30). Já o colunista Léo Dias publicou no YouTube um registro em vídeo em que eles aparecem se beijando.