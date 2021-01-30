Arcrebiano atende Big Fone duas vezes e deixa Sarah no paredão

A sister Sarah foi indicada por João Luiz ao paredão Crédito: Redes sociais

Depois do soar dos dois primeiros Big Fones, veio o último toque na tarde deste sábado (30) para movimentar a casa do BBB 21. Arcrebiano atendeu ao chamado e foi informado que poderia salvar Sarah ou Rodolffo do paredão. O participante escolheu Rodolffo, e Sarah foi automaticamente indicada para a primeira berlinda desta edição.

O primeiro Big Fone do dia foi atendido por João Luiz. O brother indicou Sarah, Arcrebiano e Rodolffo para a berlinda. No segundo, Arcrebiano atendeu e foi informado que podia salvar um dos três nomes. Ele se salvou. Dessa vez, o brother decidiu salvar Rodolffo.

No domingo (31), o anjo, Rodolffo, imuniza. Depois, o líder, Nego Di, indica, e os seis imunizados, em consenso, indicam mais alguém e a casa vota. Ficam quatro emparedados. Vem então a prova Bate e Volta. Jogam a prova Bate e Volta o indicado do Big Fone, o indicado dos seis imunizados e o mais votado pela casa.