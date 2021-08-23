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Tata Werneck brinca sobre polêmica com Fiuk: "tentar te esquecer"

Em resposta a um seguidor nas redes sociais, a apresentadora ironiza sobre a participação do cantor no seu programa

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 09:06

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 ago 2021 às 09:06
Tatá Werneck apresenta o programa Lady Night (Multishow)
Tatá Werneck apresenta o programa Lady Night (Multishow) Crédito: Divulgação/Multishow
O cantor Fiuk gravou sua participação no programa de Tatá Werneck no GNT, o Lady Night. Mesmo antes do episódio ir ao ar, vazou a informação de que as piadas da apresentadora não foram bem recebidas pelo filho do Fábio Junior. Questionada sobre o assunto em uma interação com seus seguidores nos stories do Instagram neste sábado, 21, ela fez uma cara triste e colocou a letra de uma música que diz: "Eu posso tentar te esquecer/ Mas você sempre será".
A polêmica veio à tona há duas semanas por um internauta que participou da plateia virtual do programa. Ele afirmou que Fiuk causou um climão com Tatá e ela ficou muito magoada, chagando a interromper a gravação. Em desabafo na rede social, o espectador disse que o cantor "tem o poder de tornar tudo chato e quase fez a Tata cancelar o programa, porque não estava gostando das piadas sobre ele". O desagrado do ex-BBB teria vindo de perguntas sobre a participação dele no reality show da Rede Globo.
No Twitter, Tatá esclareceu que gosta do Fiuk e está tudo bem entre eles. "Amores eu adoro o Fiuk. Ele é um homem lindo, sensível, inteligente e talentoso. Tá tudo bem. Na pandemia ninguém tá no seu melhor estado emocional. A gente sabe o quanto comentários maldosos podem ferir alguém na internet", disse ela que, em seguida, usou a tag #publi. "Tô zoando", disse sobre a brincadeira.

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