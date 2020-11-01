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Taís Araújo será Marielle Franco em especial da Globo

'Brasileiros mereciam conhecê-la mais', diz a atriz. Programa em homenagem ao Dia da Consciência Negra tem direção de Lázaro Ramos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 12:41

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 12:41

Taís Araujo será Vitória em
Taís Araujo será Vitória em "Amor de Mãe" Crédito: João Cotta/Globo
Taís Araújo, 41, vai interpretar a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, no especial "Falas Negras", que a Globo prepara para o próximo dia 22. O programa em homenagem ao Dia da Consciência Negra tem direção do marido dela, Lázaro Ramos, 42.
Sobre a personagem, a atriz falou em entrevista ao jornal "O Globo": "Senti vontade de ter conhecido mais a Marielle". "Me deu esse desejo de falar: 'Meu Deus, por que eu não sabia tão mais dela antes da execução?'. Eu acho que todos os brasileiros mereciam conhecê-la mais. Ela tinha tanto a dizer e tanto a fazer..."
Marielle Franco, ex-vereadora assassinada
Marielle Franco, ex-vereadora assassinada Crédito: Arquivo | Guilherme Cunha | Alerj
Taís disse ainda que a data que o especial celebra é "uma data de reflexão, para lembrar que ainda há muitas conquistas a serem feitas, que todas as conquistas já feitas não serão cedidas."
Ela avalia que ainda falta muito para se alcançar a igualdade racial no país. "Eu não chamaria de avanço", ponderou. "Eu acho que tem uma conversa que saiu de dentro dos movimentos e foi para as ruas. A sociedade civil está discutindo o assunto do racismo no Brasil."
"O Brasil, inclusive, era tido como um país não racista, o que é uma grande mentira", lembrou. "Então, eu acho que a gente tem um avanço nesse sentido, de que a sociedade civil está discutindo o assunto. Agora, avanço propriamente dito de qualidade de vida para a população negra, não."

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