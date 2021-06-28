Sthefany Brito diz que evitava praia por causa de estrias no bumbum

Sthefany Brito revelou que não convivia bem com as estrias que tinha na região do bumbum Crédito: @SthefanyBrito

A atriz Sthefany Brito, 34, revelou pelas redes sociais que não convivia bem com as estrias que tinha na região do bumbum. De acordo com ela, até passeios na praia eram evitados por medo de fotografias serem publicadas.

A revelação foi feita após ser questionada por alguns seguidores em seu Instagram. Ela abriu uma caixa de conversa para perguntas. "Minhas estrias do bumbum são da adolescência. Já me escondi muito por causa delas, muito mesmo. Não ia à praia por medo de ser fotografada por paparazzi e verem as minhas estrias", disse a atriz.

Porém, após a gravidez, a atriz diz que não tem mais isso como problema. "Hoje somos besties (melhores amigas). Elas [estrias] fazem parte da minha história e lido bem com elas", emendou.

Em novembro de 2020, nasceu Antonio Enrico, o primeiro filho da atriz Sthefany Brito fruto da sua união com Igor Raschkovsky. "O dia mais feliz das nossas vidas", publicou ela no Instagram, ao lado de fotos da mãozinha e dos pés do bebê.

A atriz havia se divorciado de Raschkovsky em outubro de 2019, mas reatou a união em abril de 2020.

Após o nascimento do bebê, Sthefany já tinha usado o Instagram para fazer um longo desabafo sobre as mudanças em seu corpo após dar à luz ao primogênito.