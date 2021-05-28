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86 metros

Steven Spielberg coloca iate de luxo à venda por R$ 848 milhões

Cineasta, que tem fortuna avaliada em mais de 3,5 bilhões de dólares, encomendou o Seven Seas em 2009. Iate tem cinema, piscina, jacuzzi, elevador panorâmico, academia com sauna seca e a vapor, spa e deck com três tendas

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 09:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2021 às 09:33
Seven Seas: iate de mais de 80 metros de comprimento de Steven Spielberg é colocado à venda por 160 milhões de dólares
Seven Seas: iate de mais de 80 metros de comprimento de Steven Spielberg é colocado à venda por 160 milhões de dólares Crédito: Reprodução/YouTube Gibraltar Yachting
Encomendado em 2009 por Steven Spielberg e entregue em 2011, o superiate de 86 metros de comprimento, considerado um dos mais luxuosos do mundo, foi recentemente colocado à venda pelo cineasta por nada menos que 160 milhões de dólares, o que equivale a algo em torno de R$ 848 milhões. 
Seven Seas, como é chamada a embarcação, foi construída pelo estaleiro holandês Oceanco. As dependências contam com sete suítes que acomodam até 20 pessoas. 
Além disso, o iate tem cinema, piscina, jacuzzi, elevador panorâmico, academia com sauna seca e a vapor, spa e deck com três tendas. 

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Segundo o Glamurama, não há informações que deem conta do motivo que levou Spielberg a vender a embarcação de luxo. Hoje, a fortuna do diretor é avaliada em 3,7 bilhões de dólares, algo em torno de R$ 19,6 bilhões. 

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