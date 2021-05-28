Steven Spielberg coloca iate de luxo à venda por R$ 848 milhões

Seven Seas: iate de mais de 80 metros de comprimento de Steven Spielberg é colocado à venda por 160 milhões de dólares Crédito: Reprodução/YouTube Gibraltar Yachting

Encomendado em 2009 por Steven Spielberg e entregue em 2011, o superiate de 86 metros de comprimento, considerado um dos mais luxuosos do mundo, foi recentemente colocado à venda pelo cineasta por nada menos que 160 milhões de dólares, o que equivale a algo em torno de R$ 848 milhões.

Seven Seas, como é chamada a embarcação, foi construída pelo estaleiro holandês Oceanco. As dependências contam com sete suítes que acomodam até 20 pessoas.

Além disso, o iate tem cinema, piscina, jacuzzi, elevador panorâmico, academia com sauna seca e a vapor, spa e deck com três tendas.