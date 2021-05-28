Steven Spielberg coloca iate de luxo à venda por R$ 848 milhões

Encomendado em 2009 por Steven Spielberg e entregue em 2011, o superiate de 86 metros de comprimento, considerado um dos mais luxuosos do mundo, foi recentemente colocado à venda pelo cineasta por nada menos que 160 milhões de dólares, o que equivale a algo em torno de R$ 848 milhões.
Seven Seas, como é chamada a embarcação, foi construída pelo estaleiro holandês Oceanco. As dependências contam com sete suítes que acomodam até 20 pessoas.
Além disso, o iate tem cinema, piscina, jacuzzi, elevador panorâmico, academia com sauna seca e a vapor, spa e deck com três tendas.
Segundo o Glamurama, não há informações que deem conta do motivo que levou Spielberg a vender a embarcação de luxo. Hoje, a fortuna do diretor é avaliada em 3,7 bilhões de dólares, algo em torno de R$ 19,6 bilhões.