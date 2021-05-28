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Jesus Luz exibe corpão em praia de Itaúnas e reflete: "Faça o bem"

Modelo realiza trabalhos fotográficos para marca capixaba no Espírito Santo e tirou um momento de relax para refletir sobre fazer o bem no Instagram

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 08:47

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

28 mai 2021 às 08:47
O modelo Jesus Luz
O modelo Jesus Luz Crédito: Reprodução/Instagram @jesusluz
O modelo Jesus Luz surgiu posando em uma praia de Itaúnas, litoral Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (27). No Instagram, o bonitão compartilhou um clique em que coloca o corpão sarado para jogo. 
Na legenda, ele refletiu: "Na dúvida faça o bem sempre! Nada dói mais na alma do que ver aquela pessoa que ajudamos tanto dizer “não fez mais do que sua obrigação” né verdade!? A ingratidão é algo muito difícil de lidar e as vezes congela nosso coração! Muitas pessoas vão nos confundir, vamos achar que só os tolos ajudam os outros, que gente boa sempre acaba enganada...". 
Em seguida, aproveitou para esclarecer: "E pelo amor de Deus, isso aqui é só uma reflexão, nada de indiretas, eu ligo logo para a pessoa quando quero falar algo nessa vibe". 

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O modelo realizou trabalhos fotográficos em Itaúnas e produtores do ensaio mostraram um pouco da sessão de fotos com Jesus pelo Instagram. 
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