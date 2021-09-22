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'Sou plural', Regina Duarte lamenta críticas recebidas após homenagem a Caetano Veloso

Regina Duarte lamenta críticas após homenagem a Caetano Veloso: 'Sou plural'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 set 2021 às 12:37

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 12:37

Regina Duarte em encontro com o presidente Jair Bolsonaro, em janeiro de 2020, em Brasília
A atriz Regina Duarte Crédito: Marcos Corrêa/PR
A atriz Regina Duarte, 74, publicou um desabafo em suas redes sociais após fazer uma homenagem ao cantor Caetano Veloso, 79. Na manhã desta quarta-feira (22), Duarte fez uma publicação com a legenda #CaetanoForever (Caetano para sempre, em português) e pouco tempo depois teve que apagá-la.
Em seguida, ela compartilhou um vídeo de Caetano e, na legenda da publicação, lamentou as críticas que recebeu. "Apaguei o post anterior. Óbvio! Me deu um nervoso taquicárdico tão grande diante da reação da maioria de vocês! Aí, mais calma, decido voltar!", começou.
"Caetano forever, sim! Porque sou plural! Porque não costumo misturar alhos com bugalhos! E, porque Democracia é isso! Abaixo o fascismo de exigir que todo mundo pense igual! Não é real! Cada um tem todo o direito de ser como quiser!", continuou.
Em seguida a artista pediu calma e desejou "meus cumprimentos a todos: os favoráveis e os contra (ah... essa polarização de m.!). Voltei porque quero ser respeitada na minha admiração por este grande artista brasileiro", pontuou.
"Respeito também vocês que não conseguem mais enxergar valores artísticos em quem pensa diferente politicamente. Polarização de m.! Já sofri muito com isso", desabafou a artista que já foi secretária especial de Cultura, tendo deixado o cargo em 2020.
"Já que não tem outro jeito, insisto ainda, não vamos esquecer: democracia é a arte de conviver com a liberdade total de expressão. Está claro? Querem vomitar? Ok! Vomitem à vontade! Eu continuo aplaudindo e me nutrindo da arte de Caetano. Pronto! Falei!", concluiu o texto.
Os internautas e seguidores da atriz criticaram a ação devido às opiniões opostas do cantor. Caetano já se posicionou contra o governo do atual presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), tendo criticado o político em seu novo single "Anjos Tronchos".
Recentemente, Duarte esteve na pré-estreia do documentário "Nem Tudo se Desfaz", que mostra a ascensão de Jair Bolsonaro à presidência, na segunda (20), em São Paulo. "Vi o trailer [do filme] e achei fascinante. É importante conhecer a nossa história. Respeito e dou a maior força para quem está voltado para contar um pouco da história que está acontecendo", disse a atriz.

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