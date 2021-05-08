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Condenada na Justiça

Regina Duarte pede desculpas por fake news de Marisa Letícia e se retrata

Em 11 de abril de 2020, ela compartilhou a informação de que foram encontrados R$ 256 milhões nas contas da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 09:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mai 2021 às 09:25
A atriz Regina Duarte
A atriz Regina Duarte Crédito: TV Globo/Reprodução
A atriz e ex-secretária da Cultura Regina Duarte publicou nesta sexta (7) em seu Instagram "um sincero pedido de desculpas à memória de D. Marisa Letícia e a sua família" após ter sido condenada por ter compartilhado fake news.
"Nunca foi minha intenção divulgar uma inverdade ou propagar fake news. Infelizmente, neste caso, fui induzida a erro e quero por isso estender, pelo sucedido, um sincero pedido de desculpas à memória de D. Marisa Letícia e a sua família", escreveu Regina Duarte.
Em 11 de abril de 2020, ela compartilhou a informação de que foram encontrados R$ 256 milhões nas contas da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva.
Na verdade, o saldo apresentava R$ 26 mil. Um juiz confundiu a quantia aplicada em CDBs com debêntures de outra natureza.
Ele questionou a defesa e, antes mesmo do esclarecimento, as redes bolsonaristas passaram a divulgar o valor errado.
Regina Duarte também publicou a sentença na qual foi condenada a fazer a retratação.

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