Lula faz avaliação positiva de encontros em Brasília: "Um sucesso"

"Nós estamos trabalhando para recuperar a democracia no nosso país e voltarmos a ter um país feliz onde todas as pessoas possam viver em paz", disse Lula.

O ex-presidente também se encontrou com embaixadores a fim de discutir "a inquietação que (outros países) têm do nosso governo se afastando das relações internacionais com todo mundo". "Estão todos preocupados com o desgoverno do desmatamento, a despreocupação com a Covid-19, com as vacinas e o cuidado do povo", disse.