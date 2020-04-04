Selena Gomez revela ter sido diagnosticada com transtorno bipolar

Selena Gomez no clipe de Look At Her Now Crédito: Reprodução/Youtube

A cantora e atriz Selena Gomez, 27, revelou nesta sexta-feira (3) que foi diagnosticada com transtorno bipolar. Em conversa online com a amiga Miley Cyrus, no programa "Bright Minded", Selena conversou a respeito da doença.

"Eu finalmente tive conhecimento do por que sofri com várias depressões e ansiedade por tantos anos", afirmou Gomez. "Recentemente, fui a um dos melhores hospitais psiquiátricos dos Estados Unidos, o McClean Hospital, e discuti que depois de anos passando por muitas coisas diferente, percebi que eu era bipolar."

"Então quando consegui mais informação, na verdade me ajudou. Não me assusta mais desde que eu soube", completou a atriz.

Selena Gomez revealed that she was recently diagnosed with bipolar disorder on Instagram live with Miley Cyrus pic.twitter.com/8xpPpMA4t5 — IG: @expsingshadycelebs (@shadycelebsig) April 3, 2020

Miley tem feito o programa Bright Minded (Mentes Brilhantes, em português) há algumas semanas, direto de sua casa, com a ideia de manter os fãs animados durante esse período de quarentena. Ela já recebeu especialistas de diversas áreas, conversou com fãs e recebeu nomes como Anitta, Alicia Keys, Reese Witherspoon, Hilary Duff, Bebe Rexha, Zoe Kravitz, DJ Diplo e Dua Lipa,