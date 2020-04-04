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Saúde

Selena Gomez revela ter sido diagnosticada com transtorno bipolar

Atriz e cantora se abriu em conversa online com Miley Cyrus no programa 'Bright Minded'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2020 às 12:04

Publicado em 04 de Abril de 2020 às 12:04

Selena Gomez no clipe de Look At Her Now
Selena Gomez no clipe de Look At Her Now Crédito: Reprodução/Youtube
A cantora e atriz Selena Gomez, 27, revelou nesta sexta-feira (3) que foi diagnosticada com transtorno bipolar. Em conversa online com a amiga Miley Cyrus, no programa "Bright Minded", Selena conversou a respeito da doença.
"Eu finalmente tive conhecimento do por que sofri com várias depressões e ansiedade por tantos anos", afirmou Gomez. "Recentemente, fui a um dos melhores hospitais psiquiátricos dos Estados Unidos, o McClean Hospital, e discuti que depois de anos passando por muitas coisas diferente, percebi que eu era bipolar."
"Então quando consegui mais informação, na verdade me ajudou. Não me assusta mais desde que eu soube", completou a atriz.
Miley tem feito o programa Bright Minded (Mentes Brilhantes, em português) há algumas semanas, direto de sua casa, com a ideia de manter os fãs animados durante esse período de quarentena. Ela já recebeu especialistas de diversas áreas, conversou com fãs e recebeu nomes como Anitta, Alicia Keys, Reese Witherspoon, Hilary Duff, Bebe Rexha, Zoe Kravitz, DJ Diplo e Dua Lipa,
As lives de famosos se tornaram comuns durante o período de isolamento para impedir a disseminação do novo coronavírus. John Legend, Elton John, Neil Young, Emicida, Gusttavo Lima são alguns dos famosos no Brasil e no mundo que têm feito apresentações online aos internautas. Anitta compartilhou até aulas de culinária e de francês.

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