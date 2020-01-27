Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Selena Gomez diz que sofreu 'abuso emocional' em namoro com Justin Bieber

'Estou muito orgulhosa de poder dizer que me sinto mais forte do que já me senti'

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 18:58
Selena Gomez no clipe de Look At Her Now Crédito: Reprodução/Youtube
Selena Gomez, 27, se abriu e falou sobre seu relacionamento com Justin Bieber em uma entrevista que foi ao ar neste domingo (26), antes do Grammy.
A cantora afirmou à National Public Radio que tem muito orgulho da música "Lose You To Love Me", que seria sobre seu término com Bieber, e disse que ela tem um significado diferente hoje, em comparação à época em que foi escrita.
"Não é uma música de ódio; é uma música que está dizendo 'eu tinha algo bonito', e nunca negaria que não era isso", afirmou Gomez. "Foi muito difícil e estou feliz que acabou".
Questionada sobre se enxerga seu namoro com Bieber como "uma das partes mais difíceis" de sua vida, Gomez disse que "não, porque eu encontrei força nisto."

Veja Também

Selena Gomez, Silva e Daniela Mercury nos lançamentos da semana #24

Selena Gomez faz seu melhor disco após problemas no amor e na saúde

Selena Gomez, Anitta, Kesha e Kanye West nos lançamentos da semana #13

"É perigoso permanecer com a mentalidade de vítima. E não estou sendo desrespeitosa, sinto que fui vítima de certos abusos", afirmou Gomez. A cantora foi questionada sobre se estava falando sobre um "abuso emocional", e ela confirmou: "Sim, e acho que é algo que eu tive que entender como uma adulta".
"Por mais que eu definitivamente não queira passar o resto da minha vida falando sobre isso, estou muito orgulhosa de poder dizer que me sinto mais forte do que já me senti, e que encontrei uma maneira de passar por isso com o máximo de graciosidade possível", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados