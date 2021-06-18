Scarlett Johansson diz ter se sentido 'pedaço de carne' em 'Homem de Ferro 2'

Scarlett Johansson reclamou pela primeira vez do que ela chamou de hipersexualização do papel no filme "Homem de Ferro 2" (2010). Crédito: @Scarlettjohanson.fc

Intérprete da personagem Viúva Negra, a atriz Scarlett Johansson, 36, reclamou pela primeira vez do que ela chamou de hipersexualização do papel no filme "Homem de Ferro 2" (2010).

"Enquanto ['Homem de Ferro 2'] foi muito divertido e teve grandes momentos nele, a personagem foi tão sexualizada, sabe? É como se ela fosse um pedaço de algo, como uma posse ou qualquer coisa. Um pedaço de carne, realmente", disse ao site Collider.

A atriz lembrou de uma cena específica em que sentiu uma certa maldade numa das falas. Em um momento com Tony Stark (Robert Downey Jr.), ele fala "quero um pouco" ao ver a Viúva Negra. "Em um ponto ele a chama de pedaço de carne e talvez naquela época isso fosse recebido como um elogio", disse.

O filme solo da Viúva Negra, que havia sido atrasado por causa da pandemia, deverá chegar ao público no mês de julho. Agora, mais de dez anos mais velha, a artista contou o que fez para dar a sua nova versão à personagem.

"Sou mãe e minha vida é diferente. Como mulher estou em um lugar diferente da vida, sabe? Tudo está relacionado com esse afastamento da hipersexualização da personagem", relata.