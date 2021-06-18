De ouro! Pharrell Williams mostra sorriso de mais de meio milhão de reais

Pharrell Williams com seus grillz de ouro e pedras preciosas - Instagram/beatroute Crédito: Reprodução/Instagram/beatroute

O cantor Pharrell Williams, 48, surpreendeu seus mais de 12 milhões de seguidores no Instagram ao compartilhar na rede social grillz (grades dentárias) feitas de ouro e várias pedras preciosas. O acessório tem um preço estimado em US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil), segundo o Page Six.

Para criar as novas grades dentárias cravejadas de pedras preciosas coloridas, o artista escolheu a joalheria americana Gabby Elan. Os joalheiros de celebridades fizeram peças para famosos, como LeBron James, Heidi Klum, A$AP Rocky e Bella Hadid.

Elan Pinhasov-Malaev, filho do fundador da empresa, explicou ao site que não foi fácil fazer a joia de Pharrell. "Houve muita tentativa e erro para deixar perfeito", disse. "Bati em cerca de 30 portas para tentar encontrar algumas dessas pedras."

A peça possui diamantes brancos e amarelos naturais e exigia gemas raras que levaram dois meses para serem adquiridas. Do início ao fim, o processo de design demorou quatro meses.

"Pharrell está em um nível próprio, ele é inovador. Ele não gosta de nada do que foi visto antes. O que quer que venha à sua cabeça, essa visão, ele a quer perfeita", disse Pinhasov-Malaev.

Em abril, o cantor inaugurou um hotel de luxo em Miami (EUA), que tem diárias a partir de US$ 260 (cerca de R$ 1.400). O novo negócio é uma parceria do cantor com o empresário David Grutman -os dois já são sócios de um restaurante na mesma cidade americana.

O The Goodtime Hotel tem 266 quartos. Cada um deles tem uma roupa de cama personalizada e cortinas sob medida. Há também alguns objetos curiosos nos quartos, como bancos com estampa de leorpardo e um telefone rosa com discagem rotativa.

Além de acomodação, o hotel abriga também o Strawberry Moon, um restaurante e clube de piscina que serve pratos mediterrâneos. E conta ainda com lojas, academia e biblioteca.

"Queremos que o Goodtime Hotel transmita uma sensação de revitalização e que desperte aquela rara emoção quando você descobre algo especial", disse Pharrell Williams.