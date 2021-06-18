Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Uau!

De ouro! Pharrell Williams mostra sorriso de mais de meio milhão de reais

A peça dentária possui diamantes brancos e amarelos naturais e exigia gemas raras que levaram dois meses para serem adquiridas. Do início ao fim, o processo de design demorou quatro meses
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jun 2021 às 13:30

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 13:30

Pharrell Williams com seus grillz de ouro e pedras preciosas
Pharrell Williams com seus grillz de ouro e pedras preciosas - Instagram/beatroute Crédito: Reprodução/Instagram/beatroute
O cantor Pharrell Williams, 48, surpreendeu seus mais de 12 milhões de seguidores no Instagram ao compartilhar na rede social grillz (grades dentárias) feitas de ouro e várias pedras preciosas. O acessório tem um preço estimado em US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil), segundo o Page Six.
Para criar as novas grades dentárias cravejadas de pedras preciosas coloridas, o artista escolheu a joalheria americana Gabby Elan. Os joalheiros de celebridades fizeram peças para famosos, como LeBron James, Heidi Klum, A$AP Rocky e Bella Hadid.
Elan Pinhasov-Malaev, filho do fundador da empresa, explicou ao site que não foi fácil fazer a joia de Pharrell. "Houve muita tentativa e erro para deixar perfeito", disse. "Bati em cerca de 30 portas para tentar encontrar algumas dessas pedras."
A peça possui diamantes brancos e amarelos naturais e exigia gemas raras que levaram dois meses para serem adquiridas. Do início ao fim, o processo de design demorou quatro meses.

Veja Também

Priscila Santos: despejada no ES, hoje ela fatura R$ 9 milhões por ano

É parecido? 5 capixabas que dizem ser sósias de cantores brasileiros

Marcos Mion: "Ter microfone poderoso é dar voz ao meu filho"

"Pharrell está em um nível próprio, ele é inovador. Ele não gosta de nada do que foi visto antes. O que quer que venha à sua cabeça, essa visão, ele a quer perfeita", disse Pinhasov-Malaev.
Em abril, o cantor inaugurou um hotel de luxo em Miami (EUA), que tem diárias a partir de US$ 260 (cerca de R$ 1.400). O novo negócio é uma parceria do cantor com o empresário David Grutman -os dois já são sócios de um restaurante na mesma cidade americana.
O The Goodtime Hotel tem 266 quartos. Cada um deles tem uma roupa de cama personalizada e cortinas sob medida. Há também alguns objetos curiosos nos quartos, como bancos com estampa de leorpardo e um telefone rosa com discagem rotativa.
Além de acomodação, o hotel abriga também o Strawberry Moon, um restaurante e clube de piscina que serve pratos mediterrâneos. E conta ainda com lojas, academia e biblioteca.
"Queremos que o Goodtime Hotel transmita uma sensação de revitalização e que desperte aquela rara emoção quando você descobre algo especial", disse Pharrell Williams.
O hotel está localizado em uma parte central e histórica de South Beach, ocupando um quarteirão inteiro da avenida Washington.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show
Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados