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Balanço Geral do Ceará

Apresentadora da Record revela que foi abusada na infância

Luciana Ribeiro, que se emocionou durante o desabafo, aproveitou a oportunidade para incentivar as vítimas de assédio sexual a denunciarem os agressores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jun 2021 às 13:27

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 13:27

A apresentadora Luciana Ribeiro, da Record do Ceará
A apresentadora Luciana Ribeiro, da Record do Ceará Crédito: Reprodução/Instagram @lucianaribeirotv
A apresentadora do Balanço Geral Manhã, da TV Cidade, afiliada da Record TV no Ceará, revelou nesta quinta-feira, 17, ao vivo, que foi abusada sexualmente durante a infância. Sem dar muitos detalhes, Luciana Ribeiro se emocionou após apresentar uma notícia relacionada ao assunto. A reportagem trazia a história de um homem, de 78 anos, que estuprou cinco meninas da própria família.
"Nós precisamos falar sobre isso. Porque esses homens, esses monstros, são os monstros que deveriam nos proteger! Ele era avô dela! São cinco parentes vítimas desse monstro", enfatizou.
Ao finalizar a matéria, o cinegrafista dá um close na apresentadora, que se indignou com o fato e começou a dar o depoimento pessoal. "Eu falo e me emociono porque também fui vítima quando criança e quando eu pedi ajuda, as pessoas não acreditaram. Não confie em ninguém", desabafou, com a voz trêmula, sem dar detalhes do ocorrido.

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Luciana Ribeiro também enfatizou: "na maioria das vezes, quem é para acolher, é quem mais maltrata". A apresentadora da Record TV aproveitou a oportunidade para incentivar as vítimas de assédio sexual a denunciarem os agressores. "Mulheres, falem, desabafem, peçam ajuda, porque muitas outras crianças hoje passam por essa situação. Me desculpe o desabafo, mas é porque eu me vi nessa situação muitas mulheres e meninas também se veem nesse momento. A gente precisa falar e pedir ajuda", concluiu.

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