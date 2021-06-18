Apresentadora da Record revela que foi abusada na infância

A apresentadora Luciana Ribeiro, da Record do Ceará Crédito: Reprodução/Instagram @lucianaribeirotv

A apresentadora do Balanço Geral Manhã, da TV Cidade, afiliada da Record TV no Ceará, revelou nesta quinta-feira, 17, ao vivo, que foi abusada sexualmente durante a infância. Sem dar muitos detalhes, Luciana Ribeiro se emocionou após apresentar uma notícia relacionada ao assunto. A reportagem trazia a história de um homem, de 78 anos, que estuprou cinco meninas da própria família.

"Nós precisamos falar sobre isso. Porque esses homens, esses monstros, são os monstros que deveriam nos proteger! Ele era avô dela! São cinco parentes vítimas desse monstro", enfatizou.

Ao finalizar a matéria, o cinegrafista dá um close na apresentadora, que se indignou com o fato e começou a dar o depoimento pessoal. "Eu falo e me emociono porque também fui vítima quando criança e quando eu pedi ajuda, as pessoas não acreditaram. Não confie em ninguém", desabafou, com a voz trêmula, sem dar detalhes do ocorrido.