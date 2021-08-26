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Sandy diz que tinha medo de 'cara de bravo' de Xororó em capa de disco

'Toda vez que eu passava por ele na prateleira, eu tirava a chupeta, que usava escondida'

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 12:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 ago 2021 às 12:02
Sandy
Sandy Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Sandy, 38, publicou nesta quarta (25) no Instagram uma foto da capa do disco "Coração Quebrado", de Chitãozinho e Xororó, e relembrou uma história inusitada de sua infância.
Na época do lançamento do álbum, em 1986, a filha de Xororó tinha três anos. "Eu achava que meu pai estava me olhando com cara de bravo na foto da capa [do disco]...Toda vez que eu passava por ele na prateleira, eu tirava a chupeta, que ainda usava escondida. Hahahaha", escreveu ela.
Sandy se prepara para comandar um programa de culinária na HBO Max. O Sandy+Chef é a versão nacional da atração apresentada por Selena Gomez no exterior. "Talvez, este seja um dos convites mais inusitados e, literalmente, saborosos da minha carreira! E nem preciso dizer que topei na hora, né?", afirmou em julho.

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