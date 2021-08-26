Sandy diz que tinha medo de 'cara de bravo' de Xororó em capa de disco

Sandy Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Sandy, 38, publicou nesta quarta (25) no Instagram uma foto da capa do disco "Coração Quebrado", de Chitãozinho e Xororó, e relembrou uma história inusitada de sua infância.

Na época do lançamento do álbum, em 1986, a filha de Xororó tinha três anos. "Eu achava que meu pai estava me olhando com cara de bravo na foto da capa [do disco]...Toda vez que eu passava por ele na prateleira, eu tirava a chupeta, que ainda usava escondida. Hahahaha", escreveu ela.