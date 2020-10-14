Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Sandy lança EP visual sobre o período de isolamento; ouça

Cantora lança, nesta quarta-feira, seu novo EP 10:39, um projeto audiovisual que conta com três faixas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 19:04

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 19:04

Sandy no clipe do projeto audiovisual
Sandy no clipe do projeto audiovisual "10:39" Crédito: Instagram/@sandyoficial
Piloto Automático, Lua Cheia e Tempo foram as canções escolhidas por Sandy para expressar suas emoções durante o período mais rígido do isolamento social e que fazem parte do EP 10:39, lançado nesta quarta-feira, 14. "Eu adoraria que os três clipes fossem vistos nessa ordem, pois narram uma história", comenta a cantora. "Mas todos estarão disponíveis de forma independente", acrescenta.
São três regravações de duas bandas brasileiras: Lua Cheia, do 5 a Seco, e Piloto Automático, do Supercombo. A canção Tempo, de autoria de Sandy com o marido Lucas Lima, completa 10 anos de lançamento este ano, assim como seu primeiro álbum solo, Pés Cansados.
"A primeira live que fiz logo com uma semana de quarentena foi a primeira aparição em termos musicais. Eu encerrei com esta música, Tempo, porque eu sabia que tinha uma mensagem muito válida para este momento e comecei a chorar, me emocionei muito na hora", conta Sandy sobre a escolha do reportório.
Ver essa foto no Instagram

Pra mim, como artista, seria impossi?vel passar por esse peri?odo sem ser afetada de alguma maneira. A nossa profissa?o e? toda baseada na nossa capacidade (ou necessidade) de expressar o que a gente sente em forma de arte. Mas, por algum motivo, quando eu pensava em compor, parecia que eu na?o conseguia ser completamente sincera ou suficiente. Quando a gente escreve com um assunto em mente, a gente se limita um pouco, e eu na?o queria, de maneira alguma, me apoiar em cliche?s ou correr o risco de soar minimamente oportunista. Por outro lado, acho que a arte, em suas diversas formas, ajudou a preservar um pouco a sanidade de muita gente durante esse ano, e comigo na?o foi diferente. Filmes, se?ries, mu?sicas, livros, artes pla?sticas me tocaram de um jeito indescriti?vel e que ajudou a acalmar o corac?a?o em diversos momentos. E algumas canc?o?es especi?ficas que eu ja? amava ha? muito tempo, de repente, se mostraram pra mim com um sentido completamente novo e inesperado. Assim nasceu a necessidade de fazer esse EP. Piloto Automa?tico, da banda Supercombo, que conheci quando fui jurada do programa Superstar, Lua Cheia, da banda 5 a Seco da qual sou fa? ha? anos e Tempo, que gravei no meu a?lbum de estreia da carreira solo, redescobri e que, nesse momento, tomou um tamanho muito maior do que tinha quando a compus, 11 anos atra?s. Tre?s mu?sicas que viraram uma so?, que se confundem uma com a outra, assim como as horas, os dias e os meses desse ano maluco. Produzi em casa, com a fami?lia e com poucos mu?sicos que gravaram a? dista?ncia suas lindas participac?o?es. Para ilustrar essas canc?o?es, chamei um artista que conheci e por cujo trabalho me encantei durante esse peri?odo, chamado Thainan Castro, que me presenteou com essa obra ta?o sensi?vel, delicada e simbo?lica. Quando liguei pra meu amigo Douglas Aguillar (que me acompanhou e registrou todo o meu ano de Sandy e Junior) pedindo pra ele me ajudar a traduzir essas mu?sicas em imagens, fomos a? fazenda onde trabalha um amigo de infa?ncia e filmamos na?o um clipe, mas um sentimento, uma alegoria -> continua nos comenta?rios <-

Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial) em

Segundo a cantora, os três clipes foram gravados durante duas tardes, no interior de São Paulo. "Trabalhamos com um número mínimo de pessoas para evitar contágio".
O EP 10:39, número que é a soma da duração das três faixas que integram o projeto, já está disponível em todas as plataformas digitais. Veja os clipes e ouça o EP abaixo.

Veja Também

Nick Cruz, cantor trans do ES, vira aposta da gravadora de Anitta

Após 15 anos, Stevie Wonder lança duas músicas inéditas

Luciano Camargo diz que sua prioridade é cantar a Jesus e lança seu 1º álbum gospel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'
Imagem de destaque
Unabomber: como matemático superdotado que aterrorizou EUA com cartas-bomba foi preso há 30 anos
Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados