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Música

Após 15 anos, Stevie Wonder lança duas músicas inéditas

'Can't Put It in the Hands of Fate' e 'Where Is Our Love Song' falam dos desafios do mundo global e da esperança para seguir em tempos difíceis
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 18:47

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 18:47

O cantor Stevie Wonder durante o Global Citizens Festival 2017, no Central Park, em Nova Iorque
O cantor Stevie Wonder durante o Global Citizens Festival 2017, no Central Park, em Nova Iorque Crédito: Reuters/Folhapress
Stevie Wonder está de volta com duas músicas inéditas. Can't Put it in the hands of fate e Where is our love song marcam o retorno do músico americano desde o single All About the Love Again, de 2009.
Escritas pelo artista, ambas as canções tratam dos debates e desafios globais de hoje. Em Can't put it in the hands of fate, Wonder traz quatro artistas do hip-hop: Rapsody, Cordae, Chika e Busta Rhymes. Já a música Where is our love song tem a participação do guitarrista Gary Clark Jr. e fala sobre "onde estão nossas palavras de esperança, oração pela paz e nossa canção de amor tão desesperadamente necessária.
Segundo informações da gravadora do músico, Stevie Wonder doou os royalties da faixa para Feeding America, uma ONG norte-americana que alimenta mais de 46 milhões de pessoas. "Nestes tempos, estamos ouvindo os mais pungentes gritos e precisamos despertar esta nação e o mundo. Por favor, atendam à nossa necessidade de amor, paz e unidade", declarou o músico.

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