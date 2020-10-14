Após 15 anos, Stevie Wonder lança duas músicas inéditas

O cantor Stevie Wonder durante o Global Citizens Festival 2017, no Central Park, em Nova Iorque Crédito: Reuters/Folhapress

Stevie Wonder está de volta com duas músicas inéditas. Can't Put it in the hands of fate e Where is our love song marcam o retorno do músico americano desde o single All About the Love Again, de 2009.

Escritas pelo artista, ambas as canções tratam dos debates e desafios globais de hoje. Em Can't put it in the hands of fate, Wonder traz quatro artistas do hip-hop: Rapsody, Cordae, Chika e Busta Rhymes. Já a música Where is our love song tem a participação do guitarrista Gary Clark Jr. e fala sobre "onde estão nossas palavras de esperança, oração pela paz e nossa canção de amor tão desesperadamente necessária.