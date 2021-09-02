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Saiba quem é a mulher do bumbum avantajado em vídeo na praia

Suelen Bissolati é a dona do derriére, que chama atenção nas redes sociais, e está sendo chamada de Mulher Marimbondo

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 13:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2021 às 13:47
Suelen Bissolati, de 28 anos, é chamada de Mulher Marimbondo nas redes sociais
Suelen Bissolati, de 28 anos, é chamada de Mulher Marimbondo nas redes sociais Crédito: Reprodução
Suelen Bissolati é a dona do bumbum mais falado do momento. O vídeo da moradora de Copacana, no Rio, curtindo a praia circula em diversos aplicativos de mensagem. Nele, o homem que faz o registro diz: "O marimbondo mordeu". A frase rendeu até o apelido de "Mulher Marimbondo" para a modelo fitness.
Em entrevista ao jornal Extra, a atleta e influenciadora digital garante que não passa despercebida na praia, mas adiante que precisa de muita dedicação para ter este corpo.
"O treino é pesado e muito intenso, sendo uma hora de treino", disse ela à publicação, dizendo que treina com o personal de de Gracyanne Barbosa e tem uma dieta sem açúcares, gordura e fritura.
Ao jornal, Suelen diz querer aproveitar a fama para incentivar outras mulheres, inclusive aquelas que já sofreram algum tipo de violência doméstica. "Eu estou pronta a ajudar mulheres se reconstruírem, se reencontrarem e, principalmente, se livrarem dessas relações que as destroem".

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