Saiba quem é a mulher do bumbum avantajado em vídeo na praia

Suelen Bissolati, de 28 anos, é chamada de Mulher Marimbondo nas redes sociais Crédito: Reprodução

Suelen Bissolati é a dona do bumbum mais falado do momento. O vídeo da moradora de Copacana, no Rio, curtindo a praia circula em diversos aplicativos de mensagem. Nele, o homem que faz o registro diz: "O marimbondo mordeu". A frase rendeu até o apelido de "Mulher Marimbondo" para a modelo fitness.

Em entrevista ao jornal Extra, a atleta e influenciadora digital garante que não passa despercebida na praia, mas adiante que precisa de muita dedicação para ter este corpo.

"O treino é pesado e muito intenso, sendo uma hora de treino", disse ela à publicação, dizendo que treina com o personal de de Gracyanne Barbosa e tem uma dieta sem açúcares, gordura e fritura.