Morando em NY, Thaila Ayala faz estoque de guloseimas após alerta de tornado

A atriz Thaila Ayala Crédito: Instagram/@thailaayala

O alerta de enchentes e tornado, que pode chegar a Nova York (EUA), fez a atriz Thaila Ayala, 35, correr ao mercado. Morando no estado americano, a atriz mostrou sua correria para estocar comida e não precisar sair de casa.

"Temporal caindo em Nova York. Vários alertas caindo no celular de furacão, de ventania, de inundação. Corri na farmácia, estou ensopada, mas vim me preparar. Me preparei bem", disse ela antes de mostrar sorvetes, chocolates, salgadinhos e mais guloseimas em vídeo no Instagram.

A atriz Thaila Ayala estocou salgadinhos após receber o aviso de tornado nos EUA Crédito: Instagram/@thailaayala

Grávida do ator Renato Góes, 34, Thaila já havia pego um furacão em uma viagem ao México. Ontem, ela se surpreendeu ao ver a declaração prefeito de Nova York, Bill de Blasio, pedindo para que todos fiquem em casa.