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Precavida

Morando em NY, Thaila Ayala faz estoque de guloseimas após alerta de tornado

Atriz mostrou estoque de salgadinhos e chocolates no Instagram. Thaila já havia pego um furacão em uma viagem ao México
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2021 às 11:12

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 11:12

A atriz Thaila Ayala
A atriz Thaila Ayala Crédito: Instagram/@thailaayala
O alerta de enchentes e tornado, que pode chegar a Nova York (EUA), fez a atriz Thaila Ayala, 35, correr ao mercado. Morando no estado americano, a atriz mostrou sua correria para estocar comida e não precisar sair de casa.
"Temporal caindo em Nova York. Vários alertas caindo no celular de furacão, de ventania, de inundação. Corri na farmácia, estou ensopada, mas vim me preparar. Me preparei bem", disse ela antes de mostrar sorvetes, chocolates, salgadinhos e mais guloseimas em vídeo no Instagram.
A atriz Thaila Ayala estocou salgadinhos após receber o aviso de tornado nos EUA
A atriz Thaila Ayala estocou salgadinhos após receber o aviso de tornado nos EUA Crédito: Instagram/@thailaayala
Grávida do ator Renato Góes, 34, Thaila já havia pego um furacão em uma viagem ao México. Ontem, ela se surpreendeu ao ver a declaração prefeito de Nova York, Bill de Blasio, pedindo para que todos fiquem em casa.
Os estados de Nova York e Nova Jersey declararam estado de emergência na noite desta quarta-feira (1º) por conta da tempestade tropical Ida. O fenômeno avança sobre o território americano desde o fim de semana e já deixou ao menos oito mortos.

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