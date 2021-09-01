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Larissa Bonesi nega ser pivô da separação de Caio Castro e Grazi Massafera

Brasileira, que mora na Índia, disse que eles se envolveram anos atrás e hoje são apenas amigos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2021 às 17:31

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 17:31

Caio Castro e atriz Larissa Bonesi. Ela foi apontada como pivô da separação do ator com Grazi Massafera
Caio Castro e atriz Larissa Bonesi. Ela foi apontada como pivô da separação do ator com Grazi Massafera Crédito: Reprodução / Instagram
Larissa Bonesi, 31, negou que seja a pivô da separação de Caio Castro e Grazi Massafera. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela contou que conheceu o ator anos atrás e até teve um envolvimento com ele, mas hoje são apenas amigos.
"Eu e o Caio nos conhecemos anos atrás, estivemos juntos por um tempo, mas foi um breve período que estávamos entre indas e vindas ao Brasil", disse, afirmando que tinha entre 24 e 25 anos na época.
"Nos conhecemos entre amigos. Aconteceu da gente ficar junto por muito pouco tempo e nos tornamos amigos", explicou.
A estrela da Netflix Índia disse que se surpreendeu com a notícia envolvendo seu nome. "Esse motivo que falam, que eu fui pivô de separação, me machucou tanto", disse, ela.

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"Jamais seria pivô da separação de uma pessoa ou eu me colocaria numa situação dessa. Eu comecei a chorar (quando leu a notícia)", disse ao colunista.
Ela garantiu na entrevista que tem apenas carinho e admiração pela pessoa e trabalho do ator. "Hoje, o Caio é um amigo, o admiro como profissional e pessoa. Eu conheci o Caio de verdade, não o conheci pela fama. Meu carinho e admiração é pela pessoa que ele é. Esse tipo de sentimento eu posso dizer tenho: sentimento de carinho e admiração", disse.
Larissa, que está no Brasil a trabalho, afirmou que não vê o ator há dois anos e que, quando ele foi para Índia, onde ela mora, com Grazi, não o encontrou. “Fiquei sabendo só quando vi que ele estava lá. Não sabia. Não tem nada a ver comigo. Por Deus”, insistiu.

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