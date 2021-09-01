Larissa Bonesi nega ser pivô da separação de Caio Castro e Grazi Massafera

Caio Castro e atriz Larissa Bonesi. Ela foi apontada como pivô da separação do ator com Grazi Massafera Crédito: Reprodução / Instagram

Larissa Bonesi, 31, negou que seja a pivô da separação de Caio Castro e Grazi Massafera. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela contou que conheceu o ator anos atrás e até teve um envolvimento com ele, mas hoje são apenas amigos.

"Eu e o Caio nos conhecemos anos atrás, estivemos juntos por um tempo, mas foi um breve período que estávamos entre indas e vindas ao Brasil", disse, afirmando que tinha entre 24 e 25 anos na época.

"Nos conhecemos entre amigos. Aconteceu da gente ficar junto por muito pouco tempo e nos tornamos amigos", explicou.

A estrela da Netflix Índia disse que se surpreendeu com a notícia envolvendo seu nome. "Esse motivo que falam, que eu fui pivô de separação, me machucou tanto", disse, ela.

"Jamais seria pivô da separação de uma pessoa ou eu me colocaria numa situação dessa. Eu comecei a chorar (quando leu a notícia)", disse ao colunista.

Ela garantiu na entrevista que tem apenas carinho e admiração pela pessoa e trabalho do ator. "Hoje, o Caio é um amigo, o admiro como profissional e pessoa. Eu conheci o Caio de verdade, não o conheci pela fama. Meu carinho e admiração é pela pessoa que ele é. Esse tipo de sentimento eu posso dizer tenho: sentimento de carinho e admiração", disse.