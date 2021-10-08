Roger Gobeth se muda para São Paulo após 22 anos no Rio de Janeiro

Roger Gobeth de mudança para São Paulo Crédito: Reprodução @rogergobeth

O ator paulistano Roger Gobeth, 48, está de mudança para São Paulo com a família, após 22 anos morando no Rio de Janeiro. Ele compartilhou uma foto dos preparativos da mudança no Instagram, na terça-feira (5).

"Vinte e dois anos depois, muita vida depois, muito trabalho depois quis o destino que eu me encontrasse só, assim como quando cheguei ao Rio naquele setembro de 1999", escreveu.

Gobeth publicou uma foto sentado sozinho em uma cadeira e tomando um espumante na sala do imóvel. Ele estava cercado de caixas de papelão e rolos de plástico-bolha mostrando os preparativos da mudança. Dias antes, ele havia publicado foto da mulher e da filha que partiram antes para São Paulo.

"Preparo minha partida, a casa partida, o coração partido, mas a certeza de que o sonho sonhado foi realizado com amor."

O ator escreveu que segue para um novo capítulo na sua vida com a sensação de que nunca se nada duas vezes em um mesmo rio. "Mudança traz o novo e o novo gera mudança. Renasceremos carregados dessa história linda vivida aqui para uma nova história linda que continuará a ser vivida, agora lá."

Nos comentários da publicação, a atriz Denise Del Velchio desejou sorte ao amigo. "Boa sorte, meu amado. Que você e sua linda família sejam muito felizes e a vida traga boas surpresas."