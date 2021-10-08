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Roger Gobeth se muda para São Paulo após 22 anos no Rio de Janeiro

Ator compartilhou foto dos preparativos da mudança nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 out 2021 às 11:12

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 11:12

Roger Gobeth de mudança para São Paulo
Roger Gobeth de mudança para São Paulo Crédito: Reprodução @rogergobeth
O ator paulistano Roger Gobeth, 48, está de mudança para São Paulo com a família, após 22 anos morando no Rio de Janeiro. Ele compartilhou uma foto dos preparativos da mudança no Instagram, na terça-feira (5).
"Vinte e dois anos depois, muita vida depois, muito trabalho depois quis o destino que eu me encontrasse só, assim como quando cheguei ao Rio naquele setembro de 1999", escreveu.
Gobeth publicou uma foto sentado sozinho em uma cadeira e tomando um espumante na sala do imóvel. Ele estava cercado de caixas de papelão e rolos de plástico-bolha mostrando os preparativos da mudança. Dias antes, ele havia publicado foto da mulher e da filha que partiram antes para São Paulo.
"Preparo minha partida, a casa partida, o coração partido, mas a certeza de que o sonho sonhado foi realizado com amor."
O ator escreveu que segue para um novo capítulo na sua vida com a sensação de que nunca se nada duas vezes em um mesmo rio. "Mudança traz o novo e o novo gera mudança. Renasceremos carregados dessa história linda vivida aqui para uma nova história linda que continuará a ser vivida, agora lá."
Nos comentários da publicação, a atriz Denise Del Velchio desejou sorte ao amigo. "Boa sorte, meu amado. Que você e sua linda família sejam muito felizes e a vida traga boas surpresas."
O ator Jayme Periard também comentou que está na torcida pelo amigo. "Meu amigo tão querido, estou aqui na torcida por sua nova jornada. Beijo em você e suas meninas!"

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