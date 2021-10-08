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Ludmilla faz pix de R$ 500 para fã comprar gás de cozinha

Cantora atendeu o pedido nas redes sociais e fã comemorou a conquista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2021 às 09:47

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 09:47

A cantora Ludmilla
A cantora Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla
Ela faz a generosidade dela. Sim, Ludmilla atendeu ao pedido de um fã nas redes sociais e o ajudou a comprar o gás de cozinha, que tinha acabado. 
A funkeira viu o pedido do seguidor no Twitter e logo pediu o número da chave do pix para fazer a transferência. E para a surpresa de todos, Ludmilla publicou o comprovante do valor doado ao fã.  Ela depositou R$500 na conta do seguidor, bem mais que um botijão de gás, que atualmente custa, em média, R$ 100.
Surpreso e emocionado,  o fã não só comprou o botijão, como postou um vídeo agradecendo a cantora.

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