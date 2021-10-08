Ludmilla faz pix de R$ 500 para fã comprar gás de cozinha

Ela faz a generosidade dela. Sim, Ludmilla atendeu ao pedido de um fã nas redes sociais e o ajudou a comprar o gás de cozinha, que tinha acabado.

A funkeira viu o pedido do seguidor no Twitter e logo pediu o número da chave do pix para fazer a transferência. E para a surpresa de todos, Ludmilla publicou o comprovante do valor doado ao fã. Ela depositou R$500 na conta do seguidor, bem mais que um botijão de gás, que atualmente custa, em média, R$ 100.