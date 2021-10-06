Sandy cantará em 'live' no Dia Mundial da Paralisia Cerebral

Sandy Crédito: Reprodução/Instagram

Sandy participará de uma "live" nesta quarta-feira, 6, durante o Dia Mundial da Paralisia Cerebral, promovida pelo Instituto Nossa Casa. A transmissão será feita no canal da ONG no YouTube, a partir das 20h. "Sabem aqueles convites que te dão #milhoesdemotivos pra dizer "claro que sim", na hora? Foi exatamente o que meu coração disse quando o pessoal do Instituto me convidou pra fazer uma participação especial na live dos meus amigos do @outroeu!", escreveu a cantora no Instagram.

A paralisia cerebral é caracterizada por alterações neurológicas permanentes que afetam o desenvolvimento motor e cognitivo, envolvendo o movimento e a postura do corpo. Essas alterações são secundárias a uma lesão do cérebro em desenvolvimento e podem ocorrer durante a gestação, no nascimento ou no período neonatal, causando limitações nas atividades cotidianas.

Apesar de ser complexa e irreversível, crianças com paralisia cerebral podem ter uma vida rica e produtiva, desde que recebam tratamentos clínico e cirúrgico adequados às suas necessidades.