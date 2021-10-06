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Música

Sandy cantará em 'live' no Dia Mundial da Paralisia Cerebral

Transmissão ocorrerá nesta quarta, no canal do Instituto Nossa Casa, no YouTube; saiba mais

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 11:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 out 2021 às 11:07
Sandy
Sandy Crédito: Reprodução/Instagram
Sandy participará de uma "live" nesta quarta-feira, 6, durante o Dia Mundial da Paralisia Cerebral, promovida pelo Instituto Nossa Casa. A transmissão será feita no canal da ONG no YouTube, a partir das 20h. "Sabem aqueles convites que te dão #milhoesdemotivos pra dizer "claro que sim", na hora? Foi exatamente o que meu coração disse quando o pessoal do Instituto me convidou pra fazer uma participação especial na live dos meus amigos do @outroeu!", escreveu a cantora no Instagram.
A paralisia cerebral é caracterizada por alterações neurológicas permanentes que afetam o desenvolvimento motor e cognitivo, envolvendo o movimento e a postura do corpo. Essas alterações são secundárias a uma lesão do cérebro em desenvolvimento e podem ocorrer durante a gestação, no nascimento ou no período neonatal, causando limitações nas atividades cotidianas.
Apesar de ser complexa e irreversível, crianças com paralisia cerebral podem ter uma vida rica e produtiva, desde que recebam tratamentos clínico e cirúrgico adequados às suas necessidades.
O Dia Mundial da Paralisia Cerebral é lembrado em 6 de outubro. "Essa data mobiliza 75 países para conscientização sobre a causa O objetivo é garantir que crianças, adolescentes e adultos com PC (atualmente são aproximadamente 17 milhões no mundo) tenham os mesmos direitos, acesso e oportunidades na sociedade. Juntos somos mais fortes nessa corrente do bem pela inclusão. Conto com vocês amanhã (hoje, quarta), às 20h! Uma noite especial pra cantar, conscientizar, refletir, doar e ser feliz", escreveu Sandy nas redes sociais.

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