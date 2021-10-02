Xororó faz aniversário e Sandy presta homenagem: "Meu herói"

Sempre delicada e carinhosa, Sandry prestou uma homenagem ao pai, Xororó, nas redes sociais na última quinta-feira, 30 de setembro, quando o cantor completou 64 anos de vida.

"Hoje é dia do meu ídolo, meu mentor, meu professor, meu amigo, meu parceiro, meu exemplo, meu herói, meu grande pai. Acordei hoje pensando em você, pai, te desejando só o melhor da vida. Se a lei do retorno existe, você está muito garantido. Feliz dia seu!! Te amo", escreveu ela.