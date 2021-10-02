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Xororó faz aniversário e Sandy presta homenagem: "Meu herói"

Sertanejo faz 64 anos e filha comemorou com um post nas redes sociais

Publicado em 02 de Outubro de 2021 às 10:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2021 às 10:07
Sandy e o pai, Xororó: homenagem aos 64 anos
Sandy e o pai, Xororó: homenagem aos 64 anos Crédito: Reprodução/ Instagram @sandyoficial
Sempre delicada e carinhosa, Sandry prestou uma homenagem ao pai, Xororó, nas redes sociais na última quinta-feira, 30 de setembro, quando o cantor completou 64 anos de vida.
"Hoje é dia do meu ídolo, meu mentor, meu professor, meu amigo, meu parceiro, meu exemplo, meu herói, meu grande pai. Acordei hoje pensando em você, pai, te desejando só o melhor da vida. Se a lei do retorno existe, você está muito garantido. Feliz dia seu!! Te amo", escreveu ela.
Rapidamente, a publicação recebeu mais de 200 mil curtidas e milhares de comentários parabenizando o cantor por mais um ano de vida.

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