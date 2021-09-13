Sandy e Lucas Lima comemoram 13 anos de casados

Sandy usou as redes sociais neste domingo, 12, para comemorar os 13 anos de casado com Lucas Lima. A cantora e o músico celebraram a união em 2008 e são pais do pequeno Theo, de 7 anos de idade.

Sandy e seu marido Lucas Lima em apresentação no programa Altas Horas Crédito: Reprodução/TV Globo

"Faz 13 anos que eu disse sim pra esse cara aí. A gente tinha mais cabelo, mais colágeno... A gente só não tinha ideia da força que tem um amor maduro e cheio de histórias vividas; do que o tempo pode trazer de bom pra duas pessoas que constroem juntas uma vida, caminhando lado a lado e querendo fazer dar certo", escreveu Sandy no Instagram.

Na foto do perfil, o casal aparece abraçado, sorrindo, em meio à natureza. "Que venham os anos, as rugas, os pequenos tropeços e mais das nossas vitórias... Eu tô louca pra viver tudo com você, meu amor! Te amo", finalizou a cantora.

Sandy e Lucas se conheceram em 1998, em um show da família Lima, e começaram a namorar no ano seguinte.