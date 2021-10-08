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Globo corta salário de Galvão Bueno; saiba o valor

Segundo colunista, o narrador passou a ganhar menos de 20% do que recebia antes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2021 às 09:26

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 09:26

Galvão Bueno
Galvão Bueno Crédito: Mauricio Fidalgo/Globo
Parece que a onda dos altos salários chega ao fim na TV Globo. Segundo Leo Dias, a emissora realizou um corte salarial que atingiu até Galvão Bueno.
O locutor, que recebia um salário de cerca de R$ 5 milhões, passaria a receber R$ 800 mil, revelou o colunista. Uma redução de mais de 80% do valor.
De acordo com a publicação, Galvão está muito insatisfeito com a redução. Vale lembrar que o narrador completa 40 anos de casa com 10 copas, Fórmula 1, Olimpíadas e títulos históricos no esporte em seu currículo.

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