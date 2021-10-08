Globo corta salário de Galvão Bueno; saiba o valor

Galvão Bueno Crédito: Mauricio Fidalgo/Globo

Parece que a onda dos altos salários chega ao fim na TV Globo. Segundo Leo Dias, a emissora realizou um corte salarial que atingiu até Galvão Bueno.

O locutor, que recebia um salário de cerca de R$ 5 milhões, passaria a receber R$ 800 mil, revelou o colunista. Uma redução de mais de 80% do valor.