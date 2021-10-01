Débora Nascimento troca a Globo pela Netflix

Após um ano e três meses sem contrato exclusivo com a Globo, Débora Nascimento expande a carreira no streaming. A atriz assinou contrato com a Netflix e será uma das protagonistas da nova série "Olhar Indiscreto". O anúncio foi feito nas redes sociais do serviço de streaming e da atriz.
"Cuidado com seus segredos. Miranda vem aí", escreveu a atriz em seu Isntagram.
Segundo o colunista Leo Dias, Debora ainda estava no radar da emissora com proposta para novos trabalhos, mas preferiu optar pela nova obra.
A trama é um thriller psicológico em que Débora vive uma hacker chamada Miranda, que tem como rotina observar a vida da vizinha pela janela. A história segue quando a vizinha vai viajar e pede para ela cuidar de seu cachorro.
A produção conta ainda com Emanuelle Araújo, Nikolas Antunes e Ângelo Rodrigues no elenco e estreia em 2022.